Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 900 tỷ đồng, tạm giữ 6 đối tượng

Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị có liên quan triệt phá đường dây “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Nguyễn Văn Hào (SN 1992) và Phạm Xuân Thủy (SN 1989, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master “JQK52” chia cắt tạo thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc “dưới trướng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Ninh Bình và địa bàn cả nước tham gia tổ chức đánh bạc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra cho thấy, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, với tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.

Trong đó, chỉ tính riêng từ khi diễn ra giải bóng đá World Cup 2026 (từ ngày 12/6 đến nay), tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 350 tỷ đồng.

​Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Sự

Nguồn tin: congly.vn