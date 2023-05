Triển khai thực hiện thí điểm đơn vị kiểu mẫu trong thực hiện Đề án 06

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tỉnh; Giám đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An; Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa và các đơn vị xây dựng thí điểm mô hình kiểu mẫu.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt các nội dung cơ bản của Kế hoạch số 249/KH-UBND của UBND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã lựa chọn UBND thị xã Thái Hòa và UBND thị xã Hoàng Mai; 06 mô hình cấp phường gồm Trung Đô, Hà Huy Tập, Quán Bàu, Trường Thi, Hồng Sơn (thành phố Vinh), Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) để thực hiện xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 25/4/2023 đến ngày 30/9/2023.

Đại diện Công an tỉnh quán triệt một số nội dung của Kế hoạch số 249/KH-UBND của UBND tỉnh

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các cấp trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nội dung tiêu chí xây dựng đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn quản lý. Các địa phương, đơn vị được lựa chọn thí điểm và các Sở, ngành có liên quan phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Các địa phương tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành các tiêu chí, nhiệm vụ theo “Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng UBND thị xã kiểu mẫu, UBND phường kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06” và các tiêu chí khác theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm triển khai tại các địa bàn thí điểm gồm: Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đề án 06; hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử và sử dụng dịch vụ công trong các giao dịch hành chính, dân sự.

Triển khai làm sạch dữ liệu dân cư, đáp ứng 04 tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”. Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo 100% dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; bảo đảm 100% dữ liệu công dân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an cấp xã phối hợp với các ngành: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội, các tổ chức đoàn hội các cấp để tổ chức làm sạch dữ liệu chuyên ngành, cập nhật đầy đủ các dữ liệu đoàn hội, dữ liệu người lao động vào hệ thống dữ liệu dân cư, đảm bảo tính chính xác. Các công chức phụ trách về chính sách, tư pháp - hộ tịch, địa chính, y tế, các hội cấp xã,... chủ động triển khai các nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, song hành với Công an cấp xã trong việc triển khai làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đảm bảo mọi thông tin của người dân luôn được cập nhật, bổ sung đầy đủ, tạo nguồn dữ liệu dùng chung.

Đồng thời đẩy mạnh triển khai dịch vụ công, đảm bảo 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia và vận động ít nhất 50% số lượng thành viên hộ gia đình thực hiện. Triển khai quyết liệt các giải pháp, bảo đảm 100% hồ sơ thuộc các lĩnh vực được tiếp nhận trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; 100% thành phần hồ sơ được số hóa theo quy định; 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực cư trú được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; 90% hồ sơ dịch vụ công thiết yếu ngoài ngành Công an được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công và 80% đối với các dịch vụ công còn lại.

Bên cạnh đó, đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và triển khai đào tạo nguồn nhân lực phục vụ triển khai Đề án 06 một cách toàn diện. Đẩy mạnh cấp Căn cước công dân và định danh điện tử. Nghiên cứu lựa chọn triển khai các mô hình thúc đẩy chuyển đổi số phù hợp với tính chất địa bàn như mô hình tuyên truyền Đề án 06, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VneID…

Chủ tịch UBND TX Thái Hòa Chu Anh Tuấn báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 249/KH-UBND trên địa bàn thị xã

Tại hội nghị, các địa phương triển khai thí điểm Đề án 06 đã báo cáo những kết quả bước đầu tại địa phương. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng đã nêu ra những khó khăn về kinh phí thực hiện, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, ý thức của người dân… trong việc thực hiện Đề án 06.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, việc thực hiện Đề án 06 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương tinh thần tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 249/KH-UBND. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được lựa chọn điểm cần kiểm tra, rà soát lại tiến độ thực hiện Kế hoạch số 249, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện. Hàng tháng tổ chức họp giao ban để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các địa phương tập trung huy động nguồn lực, nhân lực, vật lực để thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Tổ công tác của Công an tỉnh để thực hiện các nội dung chi tiết của Kế hoạch…

Các Sở, ngành chủ động theo dõi, bám sát kết quả thực hiện của địa phương; đề xuất với lãnh đạo tỉnh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc; nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện Đề án 06 tại các địa phương…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn