Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, đồng thời triển khai thực Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 18/01/2025 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, gồm 06 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 177 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các Sở, ngành. Cùng với đó, UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2025 theo từng quý và cả năm; thành lập 05 Tổ công tác tại Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực thực hiện kế hoạch, triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025.

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 01, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong tháng 02/2025

Ở lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến ngày 20/01/2025, tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông ước đạt 38.926,3 ha, bằng 96,46% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh tính ước đạt 65.750,26 ha, tăng 53,62% so với cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM): Trong tháng đã tập trung hoàn thành công tác thẩm định một số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024. Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh đã tổ chức họp, bỏ phiếu thống nhất đề nghị xét, công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM nâng cao; đồng thời triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị, phát động phong trào thực hiện chương trình xây dựng NTM trong năm 2025 ngay từ đầu năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2025 ước tăng 8,27% so với cùng kỳ năm 2024. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với tháng 1/2024, gồm: Bia đóng lon 10 triệu lít, tăng 11,67%; sữa chua ước đạt 4,4 nghìn tấn, tăng 75,30%; sữa tươi ước đạt 34,3 triệu lít, tăng 21,46%; clanhke xi măng ước đạt 646,2 nghìn tấn, tăng 45,43%; các sản phẩm linh kiện điện tử tiếp tục có sản lượng tốt.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2025 ước đạt 17.803,9 tỷ đồng, tăng 16,16% so với tháng trước, tăng 32,62% so với cùng kỳ năm 2024. Ngành Công Thương đã tập trung theo dõi tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết; chỉ đạo các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết nguyên đán. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 320 triệu USD, tăng 31,57% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 170 triệu USD, tương đương kim ngạch cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượt khách du lịch tháng 01/2025 ước đạt 700.000 lượt, trong đó khách lưu trú đạt 380.000 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ, khách quốc tế đạt 9.700 lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 1.880 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 726 tỷ đồng.

Ngành Giao thông vận tải đã triển khai tốt Kế hoạch vận tải hành khách dịp lễ, Tết, đặc biệt kiểm tra công tác tổ chức vận tải khách tết tại các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe.

Về công tác điều hành thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 2.583 tỷ đồng, đạt 14,6% dự toán, bằng 79,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 2.500 tỷ đồng, đạt 15,6% dự toán và bằng 80,8% so với cùng kỳ năm 2024; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 81,87 tỷ đồng, đạt 5% dự toán và bằng 51,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương tháng 01/2025 ước thực hiện 3.050 tỷ đồng, đạt 7,3% dự toán.

Về đầu tư công, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tính đến ngày 20/01/2025, tổng kế hoạch năm 2024 đã giải ngân 8.198,245 tỷ đồng, đạt 86,85%/KH Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 85,04%/tổng KH. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2025, UBND tỉnh đã giao 8.905,716 tỷ đồng/Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao 10.003,954 tỷ đồng, đạt 89,02%. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho từng chủ đầu tư và thông báo theo địa bàn và theo ngành, lĩnh vực để phối hợp tổ chức chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện.

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, đảm bảo an toàn giao thông đối với các dự án: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 – Km76; Xây dựng đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương; Tuyến đường tránh thị trấn Nam Đàn; Sửa chữa nền, mặt đường, bổ sung hệ thống thoát nước và an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh 534...

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt. Triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 18/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 50/CT-UBND ngày 30/12/2024 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, trong tháng 01/2025, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An theo định hướng của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ. Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo tốt, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ; nhân dân vui Tết đón Xuân an toàn, tuân thủ các quy định pháp luật...

