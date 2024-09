Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh gặp mặt đại biểu Nghệ An tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Quang cảnh buổi gặp mặt

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024 do Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 27 - 29/9 tại Hà Nội, với sự tham gia của 306 đại biểu trẻ em đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phiên họp được tổ chức với 2 nội dung thảo luận chính, gồm: Phòng, chống bạo lực học đường, tạo môi trường an toàn cho trẻ em và phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích trong môi trường học đường.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh phát biểu tại chương trình

Tham gia phiên họp năm nay, Đoàn đại biểu Nghệ An có 06 đại biểu chính thức, gồm: Hoàng Trà My, lớp 10D7, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh; Bạch Khánh Linh, lớp 9A, Trường THCS Lê Lợi, thành phố Vinh; Nguyễn Hà Bá Tân, lớp 8C, Trường THCS Tân Dân, huyện Nam Đàn; Cao Khánh Linh; lớp 7B, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh; Lô Thị Cẩm Tú, lớp 9A2, Trường PTNTNT THCS Con Cuông, huyện Con Cuông; Lê Nguyễn Anh Thư, lớp 6A, Trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thái Thị An Chung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giải đáp, chia sẻ với các đại biểu "nhí" nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng

Tại chương trình gặp mặt, đồng chí Thái Thị An Chung, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cung cấp cho các đại biểu trẻ em thông tin chung về Quốc hội, tổ chức bộ máy và hoạt động của Quốc hội; của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; vai trò, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội; chia sẻ kỹ năng cần thiết khi tham gia phiên họp Quốc hội và giải đáp một số thắc mắc của các em thiếu nhi.

Các đại biểu tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” năm 2024 trình bày những vấn đề, nội dung mình quan tâm tại chương trình gặp mặt

Trước đó, các em đã được tham gia lớp tập huấn trực tuyến do Trung ương Đoàn tổ chức triển khai các nội dung chuẩn bị cho phiên họp. Đồng thời, các em được tư vấn, hỗ trợ trong việc xây dựng ý kiến về chủ đề phiên họp và các nội dung khác có liên quan.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đại biểu trẻ em, đồng chí Trần Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Được tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” không chỉ là vinh dự của bản thân mỗi em, mà là vinh dự của cả nhà trường và địa phương. Vì vậy, các em cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy phiên họp; phát huy trí tuệ, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động trong chương trình phiên họp, đem tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của trẻ em nói chung và trẻ em Nghệ An nói riêng đến với nghị trường Quốc hội.

Các đại biểu Nghệ An tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" năm 2024 và đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn và các thầy cô giáo, huyện - thành đoàn tại buổi gặp mặt

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội đồng Đội tỉnh đã dành tặng 06 đại biểu trẻ em những phần quà ý nghĩa nhằm động viên các em tự tin và có sự chuẩn bị tốt nhất để tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024.

Tác giả: Phan Thị Thúy Vinh

Nguồn tin: dbndnghean.vn