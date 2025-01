Phiên họp trực tuyến toàn quốc thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tham dự phiên họp tại điểm cầu Chính phủ có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phạm Trọng Hoàng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

20 tỉnh, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn yêu cầu, trước và trong quý 3/2025

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động, các địa phương đã triển khai rất quyết liệt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, các cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành 19/26 nhiệm vụ được Thủ tướng giao. 58 tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, 5 tỉnh không thành lập ban chỉ đạo do địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát gồm: Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, nhưng các địa phương này vẫn tổ chức rà soát tổng thể. 32 địa phương ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh, 474 huyện thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, 6.054 xã thành lập ban chỉ đạo cấp xã. 50 địa phương ban hành kế hoạch triển khai công tác, 1 địa phương ban hành quyết định phê duyệt yêu cầu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; 31 địa phương tổ chức phát động xoá nhà tạm, nhà dột nát. Kinh phí huy động 2.316 tỷ đồng.

Đến nay, đã có 12 địa phương đã nhận được hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, ngân hàng, doanh nghiệp, với kinh phí 1.370 tỷ đồng; Hà Giang, Bắc Giang và một số địa phương đã huy động gần 90.000 ngày công hỗ trợ bà con xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Số liệu đến hết ngày 11/1/2025, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 88.488 căn (trong đó có 48.989 căn nhà đã khánh thành và khởi công mới 35.899 căn nhà). Tết Nguyên đán 2025, dự kiến có nhiều hộ được đón tết trong ngôi nhà mới và có nhiều gia đình sẽ tiếp tục được nhận ngôi nhà khang trang.

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở người có công theo Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ dù chưa được triển khai cấp kinh phí, nhưng một số địa phương, một số tỉnh đã ứng kinh phí để triển khai xây dựng 5.196 căn nhà cho người có công để kịp đón tết trong ngôi nhà mới.

Một số địa phương rất khó khăn như Hà Giang, qua kiểm tra đã khởi công mới và khánh thành trên 2.000 căn nhà cho người nghèo trước Tết, chiếm 71% căn nhà cần hỗ trợ. 4 địa phương hoàn thành sớm hơn 1 năm so với mục tiêu của địa phương và Trung ương, 1 địa phương quyết tâm hoàn thành vào ngày 3/2/2025 là Bắc Ninh, 7 địa phương sẽ hoàn thành trong quý II/2025. 12 địa phương chậm nhất là quý III/2025, một số địa phương cũng chủ động vận động được nguồn lực lớn như Nghệ An 843 tỷ đồng, Quảng Ngãi 242 tỷ đồng, Thanh Hoá 222 tỷ đồng… để thực hiện chương trình.

Bộ Quốc phòng đi đầu trong huy động nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng 9.200 căn nhà với số tiền là 460 tỷ đồng cho 5 địa phương (Quảng Trị, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lào Cai và Nghệ An); hoàn thành chuyển kinh phí 400 tỷ đồng cho địa phương; đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng 13.120 căn "Nhà Đồng đội" và "Nhà Đại đoàn kết".

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số địa phương tuy triển khai kế hoạch xây dựng, ban hành quyết định triển khai của Ban Chỉ đạo nhưng quá trình tổ chức rất chậm, thậm chí có đơn vị chưa xây dựng kế hoạch, chưa tổ chức phát động. Một số địa phương chưa chủ động, quyết liệt huy động nguồn lực trên địa bàn, đang còn trông chờ sự hỗ trợ của Trung ương. Một số nhà đầu tư và địa phương chưa thống nhất quá trình triển khai, thậm chí nhà đầu tư chậm, địa phương không chủ động mà chờ nhà đầu tư…

Tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/8/2025

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu tham luận tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông, tỷ lệ hộ nghèo cao, vì vậy trong những năm qua tỉnh rất quan tâm đến việc huy động nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà đột nát cho người dân. Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định mục tiêu trong giai đoạn 2023-2025 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị, thành lập Ban Chỉ đạo ở 3 cấp tỉnh – huyện – xã và huy động toàn bộ hệ thống chính trị để vận động, huy động nguồn lực thực hiện. Tính đến thời điểm này, Nghệ An đã hoàn thành trên 12.000 căn nhà (xây mới trên 10.000 căn và sửa chữa trên 2.000 căn) cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí, nguồn lực huy động 843 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh thực hiện huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Từ kinh nghiệm trong việc triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì để thực hiện được Chương trình thành công phải có sự tham gia của cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy các cấp; thành lập Ban Chỉ đạo ở 3 cấp; xây dựng chương trình, kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể và thường xuyên kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, cần tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan Trung ương và các địa phương, doanh nghiệp. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các cơ quan của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các tỉnh: Đồng Nai, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Cần Thơ… trong thời gian qua đã rất tích cực hỗ trợ, ủng hộ tỉnh Nghệ An trong hỗ trợ nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà đột nát.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ rà soát lại số liệu nhà dột nát cần được hỗ trợ trong năm 2025. Đến thời điểm này, đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn khoảng 5.319 căn phải thực hiện; trong đó đang thực hiện xây dựng 1.089 căn, còn 4.230 căn tỉnh đã xác định được nguồn kinh phí. Ngoài ra tỉnh còn chương trình hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công với 3.970 căn đã xác định được nguồn hỗ trợ, sẽ hoàn thành trong năm 2025. “Tỉnh Nghệ An xác định trước ngày 31/8/2025 sẽ hoàn thành toàn bộ số lượng nhà cần thực hiện trong năm 2025” – Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm cao, xuất phát từ trái tim không phải làm qua loa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, thay mặt Ban chỉ đạo, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các bộ, cơ quan, địa phương đã chủ động, tích cực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần vào những thành quả bước đầu hết sức tích cực, quan trọng của Chương trình. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân, các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước đã thực sự chung tay, hưởng ứng tích cực, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ cũng đã biểu dương một số Bộ, ngành, địa phương có những kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình, trong đó có tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt việc huy động nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê bình các Bộ, ngành, địa phương chưa hoàn thành một số nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quá trình thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát phải sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm cao, xuất phát từ trái tim không phải làm qua loa. Từ những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua đã rút ra bài học kinh nghiệm: Cấp ủy chính quyền, MTTQ phải phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ai có gì giúp nấy. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là giúp công sức ngay tại địa phương. Bám sát tình hình thực tế, đi sâu đi sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phát phát huy tính tự lực, tự cường để thực hiện các nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đã được thể hiện rõ trong các Kết luận, Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025, tri ân đồng bào, đồng chí sau 80 năm giành độc lập và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Bởi vậy, cần tập trung quán triệt phương châm "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ". Đa dạng hóa nguồn lực thực hiện Chương trình theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm (từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo động lực truyền cảm hứng để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ trong triển khai thực hiện Chương trình với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình, nhất là trong huy động nguồn lực và giải quyết khó khăn, vướng mắc. Yêu cầu các địa phương chưa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, phê bình, kỷ luật và ban hành ngay trước ngày 15/01/2025.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện theo ngày, tuần, tháng, quý và từ nay đến cuối năm của từng cấp chính quyền cơ sở. Yêu cầu Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo địa phương cập nhật số liệu hằng ngày trên phần mềm Bộ LĐTB&XH đã gửi các địa phương; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cấp nếu chậm không cập nhật báo cáo hằng ngày. Các địa phương chủ động xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ lưu ý: Việc một số địa phương báo cáo khó khăn về rà soát số liệu nhà ở, giao Trưởng Ban Chỉ đạo các địa phương chỉ đạo cấp huyện, cấp xã phối hợp chặt chẽ với công an địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, tổng hợp thông tin chính xác về số lượng nhà ở cần hỗ trợ cho các nhóm đối tượng tại địa phương và phê duyệt danh sách hộ đủ điều kiện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm hoàn thành trong tháng 1/2025. Đối với số nhà tạm, nhà dột nát phát sinh thêm, yêu cầu địa phương tự huy động nguồn lực để hỗ trợ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương cần đổi mới phương pháp, cách làm theo hướng đa dạng hóa nguồn lực (bao gồm nguồn lực được hỗ trợ từ Trung ương, địa phương, nguồn lực công sức huy động, giúp đỡ từ cộng đồng, nguồn lực đóng góp từ chính các hộ nghèo, hộ cận nghèo…), gắn trách nhiệm của người đứng đầu… trong triển khai thực hiện để chương trình đạt nhiều kết quả tích cực.

