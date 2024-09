Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh

Việc ban hành Kế hoạch nhằm bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành thị và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Công an tỉnh trong Quý 1/2025 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật. Đồng thời, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý.

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành.

Trong năm 2025 và những năm tiếp theo, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật do địa phương ban hành thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật, các văn bản quy định chi tiết thi hành.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành, thị tham mưu UBND tỉnh góp ý xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật và các Thông tư do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương ban hành; tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ, bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Luật.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn