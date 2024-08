Hiệu quả từ phong trào vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động ban hành các kế hoạch chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thường xuyên, quyết liệt chuyên đề công tác này.

Ngay từ đầu năm 2024, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, qua đó đã vận động thu hồi nhiều VK, VLN, CCHT và pháo. Xác lập nhiều chuyên án, phát hiện bắt giữ nhiều vụ việc, đối tượng, thu giữ số lượng lớn VK, VLN, CCHT và pháo, cụ thể: 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã vận động thu hồi 2.315 khẩu súng, 1.046 viên đạn, 4 lựu đạn, đầu đạn pháo, 547 vũ khí thô sơ, 2,5 kg thuốc nổ, 19 kíp nổ, 3m dây cháy chậm, 0,5 kg tiền chất thuốc nổ, 93 công cụ hỗ trợ.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng công an, nhiều người dân đã tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ 22 vụ 43 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT; thu giữ 1 khẩu súng quân dụng, 18 khẩu súng tự chế, 1 quả lựu đạn, 146 kg thuốc nổ, 1581 kíp nổ, 116 m dây cháy chậm, 21 vũ khí thô sơ. Đặc biệt trong đấu tranh phòng chống pháo nổ, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 696 vụ, 878 đối tượng, thu giữ hơn 7,8 tấn pháo nổ, 34,3 kg thuốc pháo. Điển hình như: Ngày 29/3/2024, Công an thị xã Hoàng Mai chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quốc Toàn (SN 1990), trú tại thôn 3, Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1994), trú tại thị trấn KBang, huyện KBang, Gia Lai về hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ 1,4 tấn pháo.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Công an Nghệ An tiếp tục triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 15/7 đến ngày 30/7, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động, tham mưu UBND cùng cấp đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo và công tác triển khai "Ngày Hội toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo" với nhiều biện pháp, nội dung đa dạng, phong phú, như: tổ chức tuyên truyền về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo và phát lời kêu gọi toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo thông qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở; tổ chức các hoạt động diễu hành ở các tuyến đường chính; tổ chức in, sao nhiều pano, áp phích và tổ chức ký cam kết cho đại diện các thôn, xóm, làng, bản, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn với nội dung "Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo" và vận động, thu hồi triệt để VK, VLN, CCHT và pháo.

Đặc biệt, tại nhiều địa bàn cấp xã đã tổ chức ra mắt mô hình vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo phù hợp với đặc điểm tình hình của dân cư, tính chất của địa bàn như "Đổi VK, VLN, CCHT và pháo lấy bình chữa cháy", "Đổi VK, VLN, CCHT và pháo lấy gạo, mũ bảo hiểm", làm tốt công tác tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong công tác truyền truyền cá biệt đối với các đối tượng có nguy cơ tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT và pháo, đặc biệt tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên không gian mạng như đăng tải, chia sẻ các bài viết, video, clip trên các fanpage, trang mạng xã hội…

Kết quả chỉ trong 15 ngày đầu ra quân, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức 549 buổi, 574 lượt tuyên truyền tập trung và lưu động với sự tham gia của 55.682 người, biên tập, đăng tải 321 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, tổ chức 155 lượt tuyên truyền đối với 141 trường hợp với sự tham gia của 46 người có uy tín; 232 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn Tỉnh ra mắt mô hình "Đổi VK, VLN, CCHT và pháo lấy bình chữa cháy", "Đổi VK, VLN, CCHT và pháo lấy gạo, mũ bảo hiểm" trong đó đã sử dụng 289 kg gạo, 316 mũ bảo hiểm, 161 bình chữa cháy để làm hiện vật quy đổi.

Thông qua công tác tuyên truyền, đã vận động, giao nộp được: 717 khẩu súng các loại, 303 viên đạn, 894 vũ khí thô sơ, 47 quả lựu đạn, 1,5 kg thuốc nổ, 26 kíp nổ, 10 m dây cháy chậm, 1,8 kg tiền chất thuốc nổ, 21 công cụ hỗ trợ, 1 linh kiện để lắp ráp vũ khí, 20,9 kg pháo nổ, 543 hộp, ống quả pháo nổ các loại, 8,8 kg thuốc pháo. Song song với công tác tuyên truyền, vận động, Công an Nghệ An cũng tặng cường công tác rà soát, xác định tuyến địa bàn trọng điểm, đối tượng có tiền án, tiền sự, nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo, Công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 6 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT, 2 vụ 4 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, thu giữ 102 kg pháo nổ.

