Bắt 3 đối tượng, thu giữ gần 4.000 viên ma túy cùng vũ khí nóng

Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Châu đồng chủ trì triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Quỳ Châu đi huyện Tân Kỳ và các huyện phụ cận tiêu thụ, bắt 3 đối tượng, thu giữ 3.650 viên ma túy tổng hợp, 80 gam hêrôin và 5 dao kiếm các loại.

Các đối tượng phạm tội cùng tang vật trong vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên tuyến Quốc lộ 7, Quốc lộ 48, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Hồ Minh Truyền (SN 1979), trú tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, móc nối với các đối tượng là Lô Văn Việt (SN 1996), trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ và Lô Xuân Vinh (SN 1983), trú tại xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quỳ Châu đi huyện Tân Kỳ và các huyện lân cận tiêu thụ.

Cả 3 đối tượng đều nghiện ma túy, hoạt động lợi dụng đêm tối, rừng sâu để giao nhận ma túy và thanh toán tiền. Đặc biệt, các đối tượng mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả khi bị Công an phát hiện.

Trước tình hình đó, với quyết tâm ngăn chặn ma túy thẩm lậu tại khu vực biên giới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu lên phương án đấu tranh, triệt xóa.

Tang vật trong vụ án.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 0h ngày 18/7, tại bản Na Án, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Quỳ Châu chia thành nhiều mũi, đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hồ Minh Truyền, Lô Văn Việt và Lô Xuân Vinh, thu giữ 3.650 viên ma túy tổng hợp, 80gam hêrôin và 5 dao, kiếm các loại.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng thời tiết mưa gió, Hồ Minh Truyền và Lô Văn Việt vận chuyển số lượng lớn ma túy vừa mua của Lô Xuân Vinh từ huyện Quỳ Châu đưa về huyện Tân Kỳ để tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ thì các đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: doisongphapluat.nguoiduatin.vn