Triển khai những giải pháp căn cơ, hiệu quả, thực hiện thành công những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua các nội dung: - Dự thảo Quyết định ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Dự thảo danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2024 - Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Dự thảo Quyết định ban hành quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2024