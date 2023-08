Trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 9 tỉnh

Ngày 21/8, dồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, Quyết định số 686 điều động đồng chí Đặng Đình Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai từ ngày 1/8/2023.

Quyết định số 678 điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 từ ngày 1/8/2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí Đặng Đình Chung và đồng chí Nguyễn Hữu Long, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh ở cương vị công tác mới, 2 đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích đã đạt được, không ngừng phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ngay trong nội bộ, trước hết là tập thể ban lãnh đạo, Đảng ủy, Chi ủy và mở rộng ra toàn ngành; chủ động phối hợp với các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động trong điều hành và tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch

Chuẩn y Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Ngày 1/8, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chuẩn y kết quả bầu Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận mong muốn đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch ở vị trí công tác mới tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực sở trường công tác, cùng tập thể Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố Quyết định số 1484/QĐ - UBND ngày 31/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Lương Văn Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 1/8/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp trao quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Gia

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng

Ngày 1/8, đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Gia, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng từ ngày 1/8/2023, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đánh giá cao những đóng góp của Sở Giao thông Vận tải, ngành Giao thông vận tải tỉnh vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Riêng bản thân đồng chí Nguyễn Văn Gia trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực công tác, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh ghi nhận, tin tưởng giao giữ trọng trách Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian tới, đồng chí Võ Ngọc Hiệp đề nghị tân Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng và toàn thể công chức, viên chức đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất và phối hợp cùng nhau để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, cấp trên giao.

Đắk Lắk chỉ định tân Bí thư Huyện ủy Ea Súp; bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đã trao Quyết định số 1358-QĐ/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, luân chuyển và chỉ định đồng chí Bùi Hồng Quý, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ea Súp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 1/8/2023.

Trước đó, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea Súp nhiệm kỳ 2020 – 2025 Nguyễn Thiên Văn đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động về công tác tại UBND tỉnh và được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Bùi Hồng Quý sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, rèn luyện, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, thống nhất để cùng Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ea Súp thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ huyện trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, chiều 31/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh đã trao Quyết định của UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Huấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh nhấn mạnh, đây là lĩnh vực rộng, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh. Chính vì vậy, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Minh Huấn cần tiếp tục phát huy trí tuệ, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu, tìm tòi, học hỏi và nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, đoàn kết cùng với tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tỉnh Quảng Trị

Ngày 1/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Huyện ủy Hướng Hóa, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1189-QĐ/TU ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Bình Thuận đến công tác và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2023.

Cùng ngày, tại Trường Chính trị Lê Duẩn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị công bố Quyết định số 1191-QĐ/TU ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Thị Hồng Minh đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 1/8/2023.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chúc mừng các cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm. Đồng thời đề nghị tân Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Trần Bình Thuận; Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn Thái Thị Hồng Minh phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác của mình, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ của địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước đó, ngày 31/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ông Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa được điều động đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 1/8/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng tin tưởng trên cương vị mới ông Đặng Trọng Vân sẽ phát huy kinh nghiệm đã được tích lũy trên các lĩnh vực công tác, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo ngành làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh để quản lý có hiệu quả lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho ngành trong giai đoạn tới là rất nặng nề, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường và cá nhân ông Đặng Trọng Vân sẽ tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Long An

Ngày 31/7, tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Nguyễn Văn Đát, Bí thư Huyện ủy Cần Đước thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Cần Đước nhiệm kỳ 2020-2025, điều động đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An.

Tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An đến công tác tại Huyện ủy Cần Đước, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Cần Đước nhiệm kỳ 2020-2025.

Cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, chức Phó Bí thư Huyện ủy Cần Đước đối với ông Huỳnh Văn Quang Hùng. Đồng thời, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh điều động ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước đến công tác tại Sở Công Thương, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Giao quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước đối với ông Đào Hữu Tấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND huyện Cần Đước.

Thời gian thực hiện các quyết định nêu trên bắt đầu từ ngày 01/8/2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long an Nguyễn Thanh Hải mong muốn, với cương vị mới, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, cùng đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Long An đã trao quyết định tiếp nhận bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đến công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/8/2023.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Lạng Sơn

Chiều 31/7, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm các đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn;

Đồng chí Hoàng Văn Tạo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định phân công, điều động, chỉ định các đồng chí: Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tràng Định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tràng Định nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều động, chỉ định đồng chí Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cùng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quyết định giao đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Bình phụ trách Huyện ủy Lộc Bình đến khi kiện toàn được chức danh Bí thư Huyện ủy Lộc Bình. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2023.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Bình giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn;

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn;

Điều động ông Lưu Bá Mạc, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn;

Điều động ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nhận công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn lưu ý các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển đợt này cần nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, cùng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi công tác mới phát huy tinh thần, trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt tỉnh Đồng Nai

Chiều 31/7, các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định chỉ định đồng chí Võ Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều động đồng chí Nguyễn Thái Hà, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy đến công tác tại HĐND tỉnh, kể từ ngày 1/8/2023. Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Hà giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trí Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, kể từ ngày 1/8/2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Giao nhiệm vụ cho cán bộ được nhận quyết định lần này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, đồng chí Võ Tấn Đức đảm nhận chức vụ mới, trách nhiệm đặt ra cho đồng chí là rất quan trọng. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tin tưởng đồng chí Võ Tấn Đức xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình để lãnh đạo Ban Cán sự Đảng cũng như tập thể UBND và thành viên UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cũng như nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

Đối với đồng chí Nguyễn Trí Phương, đã có kinh nghiệm công tác trong ngành Công Thương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tin tưởng, tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, đồng chí sẽ phát huy tốt năng lực công tác, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị nghiên cứu thúc đẩy công nghiệp Đồng Nai phát triển một cách vững chắc, ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, tạo nên trụ cột kinh tế quan trọng của tỉnh trong tương lai.

Đối với đồng chí Nguyễn Thái Hà, là một cán bộ có nhiều năm công tác ở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; là cán bộ trẻ, năng nổ nên khi về công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, phát huy kiến thức, tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tỉnh Tây Ninh

Ngày 31/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong đã trao các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm ông Trần Thái Nam, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Quản lý biên giới giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh.

Bổ nhiệm ông Thái Bình An, Trưởng Phòng Quản lý quy hoạch - xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, thông báo quyết định điều động ông Hà Văn Cung, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đến nhận công tác tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

Điều động ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh.

Theo các quyết định về công tác cán bộ của UBND tỉnh Tây Ninh, thời gian giữ các chức vụ trên là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2023.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo mới được bổ nhiệm, điều động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh mong các đồng chí phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: Báo Chính phủ