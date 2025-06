Tranh thủ đi giao bánh giữa trưa, người mẹ gặp nạn bỏ lại 2 con: Camera hé lộ nguyên nhân

Theo đó vào khoảng 12 giờ ngày 30/5, xe bồn trộn bê tông mang BKS: 61CD-000.84 di chuyển trên đường Bùi Hữu Nghĩa hướng từ khu công nghiệp Visip ra quốc lộ 13. Khi phương tiện ra đến quốc lộ 13, tài xế cho xe rẽ phải để đi về hướng TP. Thủ Dầu Một. Trong lúc tài xế đánh lái ôm cua đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 59K1-139xx do chị L.T.D. (25 tuổi, quê Bạc Liêu) cầm lái.

Pha va chạm đã khiến chị D. và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe bồn. Nạn nhân bị bánh xe cán qua người nằm bất động. Dù đã được đưa đi viện cấp cứu, nhưng chị D. đã không qua khỏi. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị D. đang đi giao bánh cho khách ở Bình Dương.

Toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Người thân cho biết, chị D. và chồng sinh sống tại phường Lái Thiêu (TP Thuận An). Người chồng làm ở garage (ga ra xe), chị D. là mẹ bỉm sữa sinh đôi 2 con trai đến nay được hơn một tuổi. Ngoài việc chăm con, chị D. còn bán bánh để kiếm thêm thu nhập.

Vụ tai nạn khiến dư luận không khỏi xót xa.

Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn.

