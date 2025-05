Xe chở dưa hấu gặp nạn, người dân TP Vinh xếp hàng thu gom giúp tài xế

Theo thông tin ban đầu, cú va chạm khiến tài xế xe tải bị thương nặng, phải nhập viện cấp, toàn bộ dưa hấu trên xe đổ tràn ra mặt đường, gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng nỗ lực đưa tài xế xe tải ra khỏi ca bin. Ảnh: CSCC.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc. Người dân xung quanh khu vực này và người đi đường đã xếp hàng dài thu gom dưa hấu hỗ trợ tài xế.

Người dân xếp hàng thu gom dưa hấu giúp tài xế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn