Trang trí bếp ngày Tết nhớ 5 điều phải làm để may mắn cả năm

Trong quan niệm Á Đông, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là biểu tượng của tài lộc, sức khỏe và sự gắn kết gia đình. Ngày Tết, bếp càng giữ vai trò quan trọng khi “giữ lửa” cho cả năm mới. Sắp đặt và làm đẹp bếp đúng cách không chỉ giúp không gian gọn gàng, ấm cúng mà còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, gửi gắm mong ước “bếp đỏ lửa - nhà đỏ may”, gia đạo yên ấm, làm ăn hanh thông.

Làm đẹp bếp ngày Tết theo phong thủy giúp giữ lửa ấm, đón lộc đầy nhà (Ảnh minh họa/Nguồn: Idom)

Vì sao cần làm đẹp bếp trước Tết?

Theo quan niệm dân gian, bếp gắn liền với Táo Quân, vị thần cai quản bếp núc và phúc khí của gia đình. Một căn bếp sạch sẽ, ngăn nắp, sáng sủa sẽ giúp dòng năng lượng lưu thông tốt hơn, mang lại may mắn và sự đủ đầy.

Về mặt thực tế, Tết là dịp bếp hoạt động với tần suất cao nhất trong năm. Việc sắp xếp lại bếp giúp quá trình nấu nướng thuận tiện, tiết kiệm thời gian, giảm căng thẳng và tạo cảm hứng để các bữa cơm sum họp trở nên trọn vẹn hơn.

Tổng vệ sinh bếp để đón tài lộc

Muốn bếp “đỏ lửa” suốt năm, trước hết phải làm sạch những gì cũ kỹ, bừa bộn. Cuối năm, nhiều gia đình thường tích trữ đồ đạc trong bếp mà không để ý rằng dầu mỡ bám lâu ngày, đồ dùng hư hỏng hay thực phẩm quá hạn đều tạo cảm giác nặng nề, trì trệ.

Việc lau chùi bếp ga, bếp từ, máy hút mùi, tủ bếp và sàn nhà không chỉ giúp không gian sáng hơn mà còn mang ý nghĩa “tống cựu nghinh tân”, bỏ đi điều không may của năm cũ. Khi bếp sạch, mùi thức ăn không còn ám lại, cảm giác bước vào bếp cũng trở nên dễ chịu và ấm áp hơn rất nhiều.

Sắp xếp bếp khoa học để giữ lửa sum vầy

Một căn bếp đẹp ngày Tết không nằm ở việc mua sắm thật nhiều đồ mới mà ở cách sắp xếp hợp lý. Các vật dụng thường xuyên sử dụng nên được đặt trong tầm tay, giúp người nấu không phải di chuyển nhiều, giữ được nhịp nấu ăn liền mạch.





Ảnh minh họa/ Nguồn: Nội thất

Gia vị nên được sắp xếp gọn gàng, ưu tiên các lọ đựng đồng bộ, sạch sẽ. Những món đồ ít dùng hoặc đã cũ nên được cất gọn hoặc loại bỏ. Khi bếp thông thoáng, việc nấu nướng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ đó tạo cảm giác vui vẻ, đúng tinh thần Tết đoàn viên.

Trong phong thủy, bếp tượng trưng cho hành Hỏa, vì vậy cần tránh để bếp quá lộn xộn hoặc bị che khuất bởi đồ đạc cồng kềnh. Không gian gọn gàng giúp “lửa” được nuôi dưỡng đều đặn, mang lại sự ấm no cho gia đình.

Màu sắc và ánh sáng là yếu tố tạo nên bếp ấm ngày Tết

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm xúc cho không gian bếp. Dịp Tết, những gam màu ấm như đỏ, cam, vàng nhạt thường được ưa chuộng vì gợi cảm giác sung túc, vui tươi và may mắn. Không cần sơn sửa cầu kỳ, chỉ cần thêm vài chi tiết nhỏ như khăn trải bàn, rèm bếp hay vật dụng trang trí mang sắc xuân cũng đủ làm bếp bừng sáng.

Ánh sáng trong bếp cũng rất quan trọng. Bếp nên được chiếu sáng đầy đủ, tránh cảm giác tối tăm, ẩm thấp. Ánh đèn vàng nhẹ giúp không gian trở nên ấm cúng, tạo cảm giác quây quần khi cả gia đình cùng chuẩn bị bữa cơm ngày Tết.

Trang trí bếp ngày Tết ít nhưng tinh tế

Khác với phòng khách hay khu vực trước nhà, bếp không cần trang trí quá nhiều. Sự tinh tế và vừa đủ mới là yếu tố quan trọng. Một lọ hoa tươi nhỏ, một cành đào, cành mai hoặc vài trái quất đặt gọn gàng trên kệ bếp vừa tạo điểm nhấn mùa xuân, vừa mang ý nghĩa tài lộc.

Ngoài ra, những vật dụng mang tính biểu trưng cho sự no đủ như hũ gạo đầy, khay trái cây tươi hay bộ ấm chén mới cũng giúp bếp thêm phần sinh khí. Điều quan trọng là mọi thứ phải được sắp xếp gọn gàng, tránh bày biện quá nhiều gây rối mắt và vướng víu khi nấu nướng.

Giữ bếp luôn có lửa trong những ngày đầu năm

Theo quan niệm dân gian, những ngày đầu năm mới, bếp không nên “lạnh”. Việc nấu nướng, đun nước, chuẩn bị bữa ăn nóng hổi mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi, báo hiệu một năm ấm no, đủ đầy. Dù không nấu cỗ lớn, gia đình vẫn nên duy trì việc nấu ăn tại nhà trong những ngày Tết để giữ hơi ấm và sự gắn kết.

Bếp có lửa không chỉ là hình ảnh vật chất mà còn là biểu tượng của sự sum vầy. Khi cả gia đình cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, trò chuyện và chia sẻ, năng lượng tích cực sẽ lan tỏa khắp không gian sống.

Những điều nên tránh khi sắp đặt bếp ngày Tết

Để bếp thực sự mang lại may mắn, gia chủ cũng cần lưu ý tránh một số điều kiêng kỵ. Bếp không nên để bừa bộn, ẩm ướt hay có mùi khó chịu kéo dài. Dao kéo nên được cất gọn gàng, tránh để lộ ra ngoài quá nhiều vì theo quan niệm phong thủy, vật sắc nhọn dễ tạo cảm giác bất an.

Ngoài ra, không nên để bếp nguội lạnh trong suốt những ngày đầu năm, cũng không nên để thực phẩm ôi thiu, hư hỏng trong bếp vì điều này tượng trưng cho sự thiếu hụt và trì trệ.

Sau cùng, điều quan trọng nhất của việc làm đẹp bếp ngày Tết không nằm ở hình thức mà ở cảm xúc mà không gian ấy mang lại. Một căn bếp sạch sẽ, ấm áp, gọn gàng sẽ khiến người nấu ăn cảm thấy được trân trọng, người thưởng thức bữa ăn cũng cảm nhận được sự chăm chút và yêu thương.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn