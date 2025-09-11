Trắng án sau 61 năm cắn đứt lưỡi kẻ tấn công tình dục ở Hàn Quốc

Choi Mal-ja, người đã nhận án treo cách đây 61 năm vì tội cắn lưỡi kẻ tấn công tình dục, tổ chức họp báo sau khi được tuyên trắng án. Ảnh: News1.

Tháng 5/1964, khi mới 18 tuổi, bà Choi bị một người đàn ông lạ 21 tuổi khống chế tại thị trấn Gimhae, miền Nam Hàn Quốc. Kẻ này ghì bà xuống đất, cố nhét lưỡi vào miệng bà. Trong lúc chống cự, bà đã cắn đứt khoảng 1,5 cm lưỡi của kẻ tấn công để thoát thân, theo Chosun.

Người đàn ông chỉ bị kết án 6 tháng tù treo vì tội xâm nhập trái phép và đe dọa, không bị truy tố tội hiếp dâm. Ngược lại, năm 1965, bà Choi lại bị kết án 10 tháng tù giam (án treo 2 năm) vì “gây thương tích”.

Ngày 10/9/2025, gần 60 năm sau, tòa án quận ở thành phố Busan đã minh oan cho bà, khẳng định hành động của bà là “chính đáng trong phạm vi tự vệ”.

Bước ra khỏi tòa, bà xúc động nói: “Tôi, Choi Mal Ja, cuối cùng cũng được tuyên vô tội!”.

Trong phiên xét xử hồi tháng 7, công tố viên đã chính thức xin lỗi bà vì bản án sai lầm đã gây “nỗi đau và tổn thương không thể đo đếm”.

Bà Choi chia sẻ: “Tôi không thể để vụ việc này bị chôn vùi. Tôi muốn đứng lên thay cho những nạn nhân khác từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, để họ có thêm hy vọng”.

Sau vụ việc năm 1964, kẻ tấn công còn kiện ngược bà vì tội gây thương tích và đòi bồi thường. Hơn hai tuần sau, hắn cùng bạn bè kéo đến nhà bà đe dọa, thậm chí dọa đâm cha bà.

Ban đầu, cảnh sát có bắt giữ hắn, nhưng sau đó công tố thả ra và cho tại ngoại. Ngược lại, bà Choi bị bắt giam 6 tháng trong thời gian điều tra và cuối cùng bị kết án. Thậm chí, trong quá trình xét xử, bà còn bị ép làm “kiểm tra trinh tiết”, kết quả bị công khai, và công tố từng gợi ý bà nên cưới chính kẻ đã tấn công mình.

Đến năm 2020, nhờ cảm hứng từ phong trào #MeToo, bà Choi quyết định xin xét xử lại. Dù nhiều lần bị tòa cấp dưới bác đơn, tháng 12/2023, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết yêu cầu tái thẩm, khẳng định quá trình điều tra và xét xử ban đầu chứa nhiều thành kiến và thiếu công bằng.

Vụ việc của bà từ lâu đã được trích dẫn trong các giáo trình luật tại Hàn Quốc như một ví dụ điển hình cho việc tòa án từng thất bại trong việc công nhận quyền tự vệ trước bạo lực tình dục.

Choi Ran, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Bạo lực Tình dục Hàn Quốc, nhận định: “Dù rõ ràng là tự vệ, bà ấy vẫn bị coi là tội phạm. Thậm chí, điều tra viên còn đề nghị bà kết hôn với kẻ tấn công vì cho rằng hắn sẽ gặp hạn chế trong sinh hoạt xã hội”.

Tác giả: Thủy Dương

Nguồn tin: znews.vn