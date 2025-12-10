Chồng người Hàn đâm vợ gốc Việt tử vong rồi gọi điện tự thú "tôi đã giết cô ấy"

Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 22:58 tối ngày 9/12, ông A (58 tuổi) đã dùng hung khí đâm vợ mình - bà B (45 tuổi) tại nhà riêng ở huyện Boseong (tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc). Sau khi thực hiện hành vi, A đã tự gọi 112 để báo rằng “Tôi đã giết cô ấy”.

Khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ tới hiện trường, người vợ B đã tử vong. Người chồng bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Ảnh minh hoạ

Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân B là một phụ nữ gốc Việt, đã nhập quốc tịch Hàn Quốc từ khoảng 15 năm trước.

Qua điều tra, hàng xóm cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, họ nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà của hai vợ chồng này. Hiện chưa rõ động cơ thực sự của vụ việc. Cảnh sát sẽ làm rõ để xác định nguyên nhân và trách nhiệm pháp lý.

Nguồn: Korean Daily

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn