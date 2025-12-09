30 người bị thương, đường sá hư hại, hàng ngàn người mất điện trong động đất mạnh ở Nhật Bản

Your browser does not support the video tag.

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy khoảnh khắc động đất mạnh làm rung chuyển Nhật Bản - Video: THE GUARDIAN/CCTV

Theo Hãng tin AFP, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) đánh trận động đất mạnh 7,5 độ (đã được điều chỉnh so với cường độ lúc đầu là 7,6) xảy ra lúc 23h15 tối 8-12 theo giờ địa phương, đã làm tăng khả năng xảy ra các cơn địa chấn tương tự hoặc mạnh hơn trong những ngày tới.

Thủ tướng Takaichi Sanae cập nhật có 30 người bị thương trong trận động đất ngoài khơi tỉnh Aomori. Nhật Bản đã ghi nhận sóng thần cao tới 70cm (0,7m) sau động đất.

Cơ quan quản lý cháy nổ và thiên tai Nhật Bản thông tin trong số những người bị thương có một trường hợp nghiêm trọng ở đảo Hokkaido.

Video cho thấy nhiều vết nứt lớn trên đường và ít nhất một chiếc ô tô bị sụp xuống hố, trong khi kính cửa sổ vỡ vụn vương vãi trên đường và vỉa hè.

Ban đầu có báo cáo về một số vụ cháy. Ngày 9-12, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Minoru Kihara chỉ xác nhận vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà.

Tại Hokkaido, phóng viên AFP thuật lại mặt đất rung lắc dữ dội trong khoảng 30 giây, đồng thời điện thoại thông minh đồng loạt phát cảnh báo.

Anh Daiki Shimohata, 33 tuổi, một công chức ở thị trấn Hashikami thuộc tỉnh Aomori, kể lại anh và gia đình đã chạy ra khỏi nhà.

"Cơn rung lắc lần này là thứ chúng tôi chưa từng trải qua. Nó kéo dài khoảng 20 giây. Chúng tôi ôm hai con nhỏ, một bé gái 2 tuổi và bé trai 1 tuổi. Cơn rung lắc khiến tôi nhớ lại thảm họa năm 2011" - anh Shimohata nói.

Giới chức Nhật Bản cho biết khoảng 28.000 người được khuyến cáo sơ tán. Truyền thông đưa tin một số điểm trú ẩn tạm thời đã kín chỗ.

Hiện trường một vụ hỏa hoạn bùng phát sau trận động đất ở Aomori, Nhật Bản ngày 9-12 - Ảnh: AFP

Trong khi nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống quanh mức đóng băng, khoảng 2.700 hộ dân tại Aomori bị mất điện trong những giờ đầu sau động đất, theo Hãng tin Kyodo News. Tuy nhiên đến sáng 9-12, nguồn điện đã được khôi phục tại hầu hết khu vực, và hiện còn dưới 40 hộ chưa có điện.

Ban đầu JMA cảnh báo sóng thần cao tới 3m có thể ập vào bờ và hàng ngàn cư dân được kêu gọi sơ tán đến nơi an toàn. Cuối cùng các đợt sóng cao nhất chỉ khoảng 70cm, và cảnh báo được dỡ bỏ sau vài giờ.

Dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen bị tạm ngừng ở một số khu vực để kỹ sư kiểm tra thiệt hại đối với đường ray. Công ty Tohoku Electric Power cho biết không ghi nhận bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Higashidori ở tỉnh Aomori hay cơ sở tại Onagawa, tỉnh Miyagi lân cận.

Sáng 9-12, Thủ tướng Takaichi kêu gọi người dân tiếp tục thận trọng. "Xin hãy theo dõi thông tin từ JMA hoặc chính quyền địa phương trong khoảng một tuần, kiểm tra xem đồ đạc trong nhà có được cố định chắc chắn hay không và sẵn sàng sơ tán khi mọi người cảm nhận rung lắc" - bà nói.

Siêu động đất Quốc gia với khoảng 125 triệu dân này ghi nhận khoảng 1.500 cơn địa chấn mỗi năm. Hồi tháng 1-2025, một hội đồng Chính phủ Nhật Bản đã tăng nhẹ khả năng xảy ra động đất lớn ở rãnh Nankai ngoài khơi Nhật Bản trong 30 năm tới lên 75 - 82%. Đến tháng 3, chính phủ nước này công bố ước tính mới, cho rằng một trận "siêu động đất" như vậy cùng sóng thần có thể khiến tới 298.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại lên tới 2.000 tỉ USD.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn