Trường học ngừng bữa ăn bán trú sau nghi vấn thịt hết hạn vào bữa ăn học đường

Trường Tiểu học Tân Quy đã ngưng cung cấp bữa ăn bán trú từ chiều 28/1. Ảnh: Phan Nam.

Ngày 28/1, Trường Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng, TPHCM) và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận, TPHCM) đã có thông báo ngừng ăn bán trú sau khi có thông tin đơn vị cung cấp suất ăn “hô biến” thịt hết hạn thành thịt ngon.

Sáng 28/1, loạt phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” do báo chí đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội.

Là cơ sở giáo dục đang sử dụng suất ăn bán trú từ nhà cung cấp có trụ sở ở huyện Nhà Bè (cũ) được đề cập trong phóng sự, Trường Tiểu học Tân Quy đã thông báo với phụ huynh về vấn đề này.

Theo đó, trong thời gian chờ kết quả điều tra về an toàn thực phẩm từ nhà cung cấp suất ăn, nhà trường thông báo tạm ngừng ăn bán trú từ chiều 28/1/2025 đến khi có kết quả của cơ quan chức năng.

Phụ huynh học sinh có con em ăn bán trú sắp xếp thời gian đưa rước học sinh hai buổi theo thời gian như sau, buổi sáng vào lúc 10 giờ 30 phút, buổi chiều vào lúc 13 giờ 30 phút.

Nếu phụ huynh không sắp xếp được thời gian đưa rước thì có thể chuẩn bị cơm cho học sinh và thông báo về giáo viên chủ nhiệm để nhà trường sắp xếp chuẩn bị chỗ ăn ngủ. Phụ huynh đảm bảo cam kết về việc an toàn thực phẩm cho học sinh khi chuẩn bị cơm cho học sinh.

Cũng sử dụng suất ăn bán trú từ công ty được phản ánh trong phóng sự trên, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng đã có thông báo khẩn đến phụ huynh.

Theo đó, trường tạm ngưng thực hiện hợp đồng cung cấp suất ăn trưa kể từ ngày 29/1/2026, cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Nhà trường cũng đề nghị đơn vị cung cấp sớm có văn bản phản hồi chính thức, làm rõ những nội dung đã được nêu trong phóng sự.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn