Tp.Vinh: Nhiều chung cư mini dây điện chằng chịt, tiềm ẩn những nguy cơ

Điều đáng lo ngại là một số chung cư mini, nhà cho thuê cao tầng sử dụng tầng 1 làm nơi để xe, cũng là vị trí cắm sạc xe máy, xe đạp điện, nơi tập kết nhiều vật dụng dễ cháy. Sau vụ cháy chung cư mini gây thiệt hại nghiêm trọng ở Hà Nội, cơ quan chức năng Nghệ An đã có động thái tăng cường kiểm tra, siết chặt an toàn phòng cháy tại các khu chung cư, nhà trọ. Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 3031/CAT-PV01 ngày 13/9 về việc tăng cường công tác PCCC tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sau nhiều vụ cháy lớn xuất hiện trong thời gian qua.