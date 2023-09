Nghệ An cấm sạc pin ô tô, xe máy trong tầng hầm chung cư

Một chung cư ở TP Vinh thiếu bình chữa cháy - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 15-9, đại tá Nguyễn Duy Thanh - phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - có công văn gửi công an 21 huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sau nhiều vụ cháy lớn xuất hiện trong thời gian qua.

Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại 100% chung cư, chung cư mini, nhà trọ từ 3 tầng trở lên trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra công năng hoạt động, kỹ năng vận hành hệ thống và công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kiểm tra lối thoát nạn chung của nhà chung cư, nhà trọ và khu vực phía sau đối với từng hộ gia đình.

Trường hợp có "chuồng cọp" phải kiên quyết chỉ đạo phải mở lối thoát nạn khẩn cấp.

Yêu cầu Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini phải bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để xe của người dân) của chung cư vào ban đêm.

Nghiêm cấm việc sạc pin xe ô tô, xe mô tô trong khu vực tầng hầm chung cư.

Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình mua sắm bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và thoát nạn, như: mặt nạ phòng độc, thang dây, dây hạ chậm... để chủ động ứng phó khi có các tình huống sự cố cháy, nổ xảy ra.

Công an các địa phương phải hoàn thành báo cáo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ ba tầng trở lên trước ngày 30-9.

Từ năm 2010 đến nay, tại Nghệ An đã xây dựng 75 chung cư cao tầng ở TP Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Diễn Châu, cung cấp hơn 9.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn gần 40.000 người.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại TP Vinh, mặc dù chưa có thống kê cụ thể, tuy nhiên qua khảo sát thực tế, chung cư mini, nhà trọ cao tầng phần lớn tập trung ở khu vực quanh các trường đại học, nơi có đông số lượng sinh viên thuê trọ. Các nhà này được xây dựng trên diện tích nhỏ, nằm xen kẽ trong các khu dân cư.

Đặc điểm của các chung cư mini, nhà trọ cao tầng phần lớn từ 5-10 tầng. Về phương tiện phòng cháy chữa cháy, chủ yếu chỉ mới trang bị bình chữa cháy, bảng tiêu lệnh.

Nhiều chung cư mini, nhà cho thuê cao tầng đều sử dụng tầng một làm nơi để xe, cũng là vị trí cắm sạc xe máy, xe đạp điện, là nơi tập kết nhiều vật dụng dễ cháy.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ