Nghệ An bỏ quy định cấm sạc xe điện ở hầm chung cư

Khu vực để xe máy, xe máy điện tại tầng hầm một chung cư ở TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 16-9, thông tin tới Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã có công văn thay thế gửi các địa phương, đơn vị về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 13-9, theo nội dung công văn Công an tỉnh Nghệ An đề cập yêu cầu ban quản trị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini phải bố trí bảo vệ để thường trực, canh gác tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để phương tiện của người dân) của chung cư vào ban đêm. Nhất là nghiêm cấm việc sạc pin xe ô tô, xe mô tô trong khu vực tầng hầm chung cư.

Sau khi văn bản này được ban hành, ý kiến một số cư dân sống tại các chung cư ở Nghệ An băn khoăn với quy định này và lo lắng họ không có khu vực để sạc điện cho phương tiện trong thời gian tới.

Phản hồi của bạn đọc Tuổi Trẻ Online về quy định này, bạn Ton Anh thắc mắc: "Vậy là ai mua xe điện tối đem đi đâu sạc nhỉ nếu ở chung cư?".

Bạn Cóc đề xuất: "Cần có các tòa nhà cao tầng để giữ xe điện, hạn chế để chung với khu vực dân cư hay bên dưới chung cư. Khu vực để xe điện phải thông thoáng và làm bằng bê tông để giảm nhiệt ảnh hưởng đến pin xe, các bãi giữ xe điện phải lắp đặt hệ thống sạc".

Trong khi đó, bạn Minh Nguyễn kiến nghị thêm: "Nhà sản xuất xe điện có trách nhiệm gì trong vấn đề sự cố bị cháy khi đang sạc xe hay không? Cơ quan quản lý chất lượng có quy chuẩn gì đối với các loại xe điện hay chưa?".

Nhận thấy nội dung chỉ đạo trên chưa phù hợp với thực tiễn, Công an tỉnh Nghệ An đã điều chỉnh nội dung chỉ đạo trên bằng phương án: "…Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại khu vực sạc xe đạp điện, xe máy điện, ô tô điện ở tầng hầm và tổ chức giám sát quá trình sạc để bảo đảm an toàn về cháy, nổ".

Công an tỉnh Nghệ An giao công an các địa phương phải hoàn thành báo cáo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, chung cư mini, nhà trọ ba tầng trở lên trước ngày 30-9.

Hơn 21% hộ dân Nghệ An có bình chữa cháy Báo cáo từ Công an tỉnh Nghệ An cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 100 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 2,1 tỉ đồng. Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tuyên truyền, vận động hơn 174.800 hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ thô sơ và có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn (đạt tỉ lệ hơn 21%); xây dựng 926 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy", 2.069 "Điểm chữa cháy công cộng"…

Tác giả: Doãn Hoà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ