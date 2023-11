TP HCM sắp bổ sung 56 Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, xã

Danh sách 52 phường, xã, thị trấn được bổ sung thêm một Phó Chủ tịch - TP Thủ Đức có 7 phường: Bình Chiểu, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Linh Trung, Linh Xuân, Long Thạnh Mỹ, Phước Long B thuộc TP Thủ Đức. - Quận 8 có hai phường: phường 4 và phường 16. - Quận 12 có 9 phường: Thới An, An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Thạnh Xuân, Hiệp Thành, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc, Tân Chánh Hiệp. - Quận Bình Tân có 9 phường: An Lạc, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Bình Hưng Hoà, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Tân Tạo, Tân Tạo A. - Quận Bình Thạnh có một phường là phường 22. - Quận Gò Vấp có 8 phường: 3, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 17. - Quận Tân Phú có 2 phường: Tây Thạnh và Tân Quý. - Quận Tân Bình có 2 phường: phường 13 và phường 15. - Huyện Bình Chánh có 4 xã: Bình Hưng, Tân Kiên, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. - Huyện Củ Chi có 2 xã: Bình Mỹ và Tân Thạnh Đông. - Huyện Hóc Môn có 4 xã: Bà Điểm, Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Thượng. - Huyện Nhà Bè có Thị trấn Nhà Bè và xã Phước Kiển.