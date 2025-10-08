Toyota vạch trần sự thật về xe hybrid

Thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới Toyota vừa gây chú ý khi công khai chỉ trích một loạt đối thủ trong ngành vì gọi sai tên các mẫu xe mild-hybrid – những chiếc xe chỉ sử dụng hệ thống điện 48V hỗ trợ động cơ – thành “hybrid”. Theo Toyota, đó không chỉ là sai lệch về mặt kỹ thuật, mà còn là sự “đánh tráo khái niệm” khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về bản chất công nghệ.

Phát biểu tại Australia, ông Sean Hanley – Giám đốc bán hàng và tiếp thị của Toyota – thẳng thắn nói rằng: “Gọi một chiếc xe có hệ thống điện áp 48V là hybrid chẳng khác gì gọi xe xăng là xe điện. Nó gây hiểu lầm và làm giảm giá trị công nghệ mà các nhà tiên phong thực sự trong lĩnh vực này đã gây dựng”.

Toyota nhấn mạnh, hệ thống mild-hybrid không đủ khả năng vận hành độc lập bằng điện, không có pin dung lượng cao và không thể tắt hoàn toàn động cơ đốt trong như các mẫu hybrid đúng nghĩa.

Lời chỉ trích này nhắm thẳng đến nhiều hãng xe đang dùng mác “hybrid” cho những chiếc xe tiết kiệm xăng nhẹ, trong đó có Hyundai, Kia, Mercedes-Benz hay BMW – những thương hiệu đang chạy đua với xu hướng “xanh hóa” bằng cách gắn thêm mô-tơ 48V để cải thiện hiệu suất mà không thay đổi cấu trúc động cơ. Việc gắn nhãn “hybrid” cho các mẫu xe như vậy giúp họ hưởng lợi về hình ảnh thân thiện môi trường và cả chính sách ưu đãi thuế tại một số quốc gia, nhưng theo Toyota, đây là hành vi “gây nhiễu” đối với thị trường.

Tuy nhiên, bản thân Toyota cũng không hoàn toàn thoát khỏi sự mâu thuẫn. Tại châu Âu, hãng lại đặt tên cho mẫu Hilux 48V là “Hilux Hybrid 48V”, trong khi ở Australia – nơi phát ngôn chỉ trích xuất phát – lại dùng cái tên “Hilux V Active” để tránh bị hiểu nhầm là xe hybrid. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: phải chăng Toyota vừa muốn bảo vệ danh tiếng của mình, vừa phải thỏa hiệp với thị trường để giữ sức cạnh tranh?

Dù vậy, nếu nhìn lại hành trình của Toyota, có thể hiểu được lý do hãng “nhạy cảm” với khái niệm hybrid đến vậy. Hai thập kỷ trước, khi cả thế giới còn nghi ngờ về xe điện, Toyota đã tiên phong tung ra mẫu Prius – chiếc xe hybrid đầu tiên sản xuất hàng loạt trên thế giới. Công nghệ Hybrid Synergy Drive của hãng trở thành biểu tượng cho sự kết hợp thông minh giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, cho phép xe có thể vận hành hoàn toàn bằng điện trong một số điều kiện nhất định.

Prius từng là biểu tượng văn hóa, được các ngôi sao Hollywood như Leonardo DiCaprio lái để thể hiện tinh thần “sống xanh”. Đó là giai đoạn Toyota dẫn đầu cuộc chơi, còn “hybrid” là từ đồng nghĩa với “Toyota”.

Trong suốt hơn 25 năm, Toyota đã bán hàng chục triệu xe hybrid toàn cầu, tiết kiệm hàng chục tỷ lít nhiên liệu và cắt giảm lượng lớn khí thải CO₂. Tại Mỹ, riêng dòng RAV4 Hybrid và Corolla Hybrid hiện chiếm hơn 30% doanh số của hãng. Thành công đó không chỉ đến từ chiến lược marketing, mà từ nền tảng kỹ thuật bền vững: mô-tơ điện hoạt động song song và độc lập, bộ pin NiMH hoặc lithium-ion dung lượng cao, cùng hệ thống quản lý năng lượng tối ưu giúp xe tự động chuyển đổi giữa chế độ xăng, điện và kết hợp.

Toyota là hãng hiếm hoi không đặt cược tất cả vào xe điện thuần túy (EV). Trong khi các đối thủ đổ hàng tỷ USD vào EV và cắt giảm hoàn toàn động cơ đốt trong, Toyota chọn con đường “đa hướng” – phát triển song song hybrid, plug-in hybrid (có thể sạc ngoài), EV và cả xe dùng pin nhiên liệu hydro (fuel cell). Hãng cho rằng việc chuyển đổi hoàn toàn sang EV trong khi hạ tầng sạc và giá pin còn cao là “thiếu thực tế”. Thay vào đó, hybrid được coi là bước trung gian hợp lý, giúp cắt giảm khí thải ngay lập tức mà không cần thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng.

Chiến lược này từng khiến Toyota bị chỉ trích là “bảo thủ”, “tụt hậu” so với xu thế điện hóa toàn cầu. Nhưng đến nay, nhiều nhà phân tích bắt đầu nhìn nhận lại. Khi thị trường EV sụt giảm doanh số tại châu Âu và Mỹ do giá cao, hạ tầng sạc chưa đáp ứng, Toyota lại đang hưởng lợi từ mạng lưới hybrid sẵn có. Riêng trong năm 2024, doanh số xe hybrid của hãng tăng hơn 25% toàn cầu, giúp Toyota duy trì vị thế.

Lời “tố” các đối thủ của Toyota, vì vậy, không chỉ là một phát ngôn kỹ thuật. Đó còn là tuyên ngôn bảo vệ di sản. Khi những hãng khác dùng “mild-hybrid” – công nghệ điện trợ lực nhẹ chỉ giúp khởi động êm hơn và tiết kiệm 5-10% nhiên liệu – để đánh đồng với hybrid, Toyota xem đó là hành vi làm loãng giá trị của hàng chục năm nghiên cứu và phát triển. Trong cuộc chiến thương hiệu, việc bảo vệ định nghĩa “hybrid thật sự” cũng quan trọng chẳng kém gì cuộc đua doanh số.

Với Toyota, “hybrid” không chỉ là một công nghệ, mà là một phần của bản sắc và niềm tự hào. Bởi sau hơn hai thập kỷ, khi thế giới đổi thay, chính khái niệm mà họ khai sinh đang trở thành chiến trường mới của ngành xe toàn cầu.

Theo: Carscoops, Reuters

Tác giả: Vũ Anh

Nguồn tin: Nhịp sống thị trường