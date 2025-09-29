Subaru BRZ số sàn tiền tỷ về tay Cường Đô la 'đá cặp' Toyota 86

Là một mẫu xe thể thao tốc độ, hàng ghế sau của BRZ có lẽ chỉ phù hợp cho trẻ em. Một người cao trên 1,8 m nếu ngồi phía sau sẽ khá khó chịu, đầu chạm trần và chân không thể để vừa nếu hàng ghế trước không đẩy lên.