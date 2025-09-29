Subaru BRZ số sàn tiền tỷ về tay Cường Đô la 'đá cặp' Toyota 86

Trong loạt ảnh mới đăng tải trên trang cá nhân, tay chơi Cường Cường Đô la xuất hiện bên cạnh hai mẫu coupe thể thao đình đàm của Nhật Bản là Toyota 86 và Subaru BRZ thế hệ mới cùng 'sẹc tông' màu đỏ bắt mắt.
Trước đó, anh đã úp mở bằng cách chia sẻ ảnh nội thất một mẫu xe thể thao; giới mê xe nhanh chóng nhận ra đây chính là khoang lái của Subaru BRZ số sàn. Bởi vậy, cộng đồng gần như chắc chắn chiếc BRZ đỏ trong loạt ảnh mới đã chính thức về nhà tay chơi siêu xe này.
Tại Việt Nam, Subaru BRZ thế hệ mới có giá khởi điểm khoảng 1,609 tỷ đồng. Xe mang phong cách coupe thể thao với đèn pha LED liếc góc lái, mâm 18 inch, thân xe dập gân khỏe khoắn và cánh gió sau đặc trưng.
Khoang nội thất của xe Subaru BRZ hướng tới người lái với ghế thể thao bọc da kết hợp Ultrasuede, màn hình kỹ thuật số 7 inch, vô-lăng 3 chấu và màn hình trung tâm tích hợp công nghệ an toàn EyeSight.
Dù là một chiếc xe thể thao, Subaru vẫn không quên trang bị cho BRZ hệ thống an toàn EyeSight với các tính năng như phanh tự động, ga tự động thích ứng, cảnh báo chuyển làn... Một số tính năng khác đáng chú ý gồm đèn pha liếc theo góc lái, cảnh báo điểm mù…
Là một mẫu xe thể thao tốc độ, hàng ghế sau của BRZ có lẽ chỉ phù hợp cho trẻ em. Một người cao trên 1,8 m nếu ngồi phía sau sẽ khá khó chịu, đầu chạm trần và chân không thể để vừa nếu hàng ghế trước không đẩy lên.
'Trái tim' của mẫu xe thể thao Subaru BRZ là động cơ boxer 4 xy-lanh 2.4L hút khí tự nhiên, công suất 234 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm.
Sức mạnh truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, mang đến trải nghiệm lái thể thao thuần chất nhưng vẫn giữ được sự cân bằng đặc trưng của dòng xe.
Hiện trong garage của doanh nhân Quốc Cường có sự góp mặt của nhiều mẫu xe đình đám như Ferrari SF90 Stradale, Porsche 911 Sport Classic, Bentley Continental GT V8 Legendary Edition, Range Rover SE, Mercedes-Maybach S 450…
Và đến nay là cặp 'song sát' Toyota 86 – Subaru BRZ. Điều này cho thấy doanh nhân phố núi vẫn liên tục làm mới dàn xe của mình, kết hợp hài hòa giữa siêu xe, xe sang và coupe thể thao Nhật Bản đầy cảm xúc.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin: kienthuc.vn