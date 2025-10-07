Soi chi tiết các phiên bản Toyota Veloz Cross, giá từ 638 triệu đồng

Toyota Veloz Cross là dòng xe gia đình đa dụng (MPV) có nhiều ưu thế. Mẫu MPV này hiện có 2 phiên bản khác nhau, gồm Veloz Cross CVT và Veloz Cross TOP, với giá niêm yết lần lượt là 638 triệu đồng và 660 triệu đồng.

Về ngoại thất

Thiết kế ngoại thất của Veloz Cross CVT và Cross TOP gần như tương đồng, mang phong cách hiện đại và mạnh mẽ. Phần đầu xe nổi bật với mặt ga-lăng nhựa đen bóng kết hợp các lỗ thông gió hình tam giác, tạo cảm giác thể thao và cứng cáp. Cụm đèn chiếu sáng LED phản xạ đa hướng kéo dài sang hai bên, phân tách rõ ràng giữa đèn pha/cos, vừa sắc sảo vừa sang trọng. Dải đèn LED ban ngày phía dưới hỗ trợ định vị và tăng độ an toàn.

Đèn gầm đặt thấp kết hợp ốp cản crom hình tam giác tạo điểm nhấn ấn tượng. Nhìn từ bên hông, đường viền crôm kéo dài từ trước ra sau giúp tổng thể xe trở nên sang trọng và cứng cáp hơn. Gương chiếu hậu được trang bị đầy đủ tính năng như chỉnh/gập điện, đèn báo rẽ, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù (trừ bản Tiêu Chuẩn không có camera trên gương). Tay nắm cửa tích hợp cảm biến vân tay, tăng tiện lợi và tính hiện đại.

Xe sử dụng mâm phay xước hai tông màu thể thao. Khác biệt giữa hai phiên bản nằm ở kích thước lốp: Veloz Cross CVT dùng 195/60R16, trong khi Veloz Cross TOP sử dụng 205/50R17 – cho cảm giác vững chắc và thể thao hơn. Điểm khác biệt là bản Veloz Cross TOP sử dụng vành bánh cỡ 17 inch, còn Veloz Cross CVT sử dụng vành bánh cỡ 16 inch.

Phía sau xe nổi bật với dải đèn hậu LED kéo dài – chi tiết nhận diện đặc trưng của Veloz trong đêm. Xe trang bị camera lùi (bản TOP dùng chung camera 360) và hai cảm biến lùi, hỗ trợ đắc lực khi de xe. Khoang hành lý rộng rãi, đặc biệt khi hàng ghế sau gập phẳng, tối ưu không gian chứa đồ – lý tưởng cho những chuyến đi xa cùng gia đình.

Về nội thất

Không gian bên trong Veloz Cross 2025 của cả hai phiên bản CVT và TOP cũng không có sự khác biệt đáng kể, chỉ duy nhất ở chỗ bản TOP trang bị màn hình giải trí 9 inch, nhỉnh hơn 1 inch so với trang bị của bản CVT. Nội thất xe nhìn chung được tối ưu hóa cho cả 7 hành khách. Hàng ghế thứ hai có thể trượt và ngả lưng, tạo khoảng để chân rộng rãi. Hàng ghế thứ ba gập phẳng linh hoạt, mở rộng không gian chứa đồ. Vật liệu nội thất được chọn lọc kỹ, mang lại cảm giác sang trọng và bền bỉ.

Khoang lái được phối màu Đen – Trắng hiện đại. Các phím điều khiển bố trí hợp lý trên tapi cửa, dễ thao tác. Hộc đựng cốc hai bên cửa giúp người lái giữ được sự tỉnh táo khi di chuyển xa. Vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp phím chức năng, có thể điều chỉnh 4 hướng, hỗ trợ người lái chọn tư thế thoải mái nhất. Xe được trang bị nút khởi động Start/Stop tiện lợi, điều hòa tự động giúp làm mát nhanh và đều hơn.

Màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hỗ trợ định vị, giải trí và điều hướng thuận tiện. Cần số thiết kế dạng thẳng giúp thao tác chuyển số dễ dàng hơn, khác biệt so với các dòng xe phân khúc A, B, C truyền thống.

Ngoài ra, xe được tích hợp phanh tay điện tử và tính năng Auto Hold, nâng cao sự an toàn và tiện nghi khi sử dụng. Sạc điện thoại không dây tích hợp trên khoang lái là điểm cộng lớn, giữ liên lạc mọi lúc mà không lo hết pin. Hàng ghế sau cũng được chăm chút với khả năng trượt linh hoạt, gập lưng ghế để nghỉ ngơi hoặc tạo thêm không gian chứa đồ.

Động cơ và tính năng an toàn

Toyota Veloz Cross 2025 sử dụng động cơ 1.5L cho cả hai phiên bản Cross và Cross TOP, cho công suất 105 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT. Xe vận hành mượt mà với 3 chế độ lái: ECO, Normal và Power, đồng thời cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao chỉ 5.1L/100km đường trường.

Về an toàn, ngoài các tính năng tiêu chuẩn như hệ thống phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử…, xe còn được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense tiên tiến, bao gồm các công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại như cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm và điều khiển hành trình chủ động.

Dù có sự khác biệt nhất định, nhưng nhình chung cả hai phiên bản của Toyota Veloz Cross 2025 là mẫu xe 7 chỗ gia đình nổi bật với thiết kế hiện đại, tiện nghi cao cấp, không gian rộng rãi và khả năng vận hành tiết kiệm. Với nhiều trang bị an toàn và công nghệ mới, đây là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc MPV hiện nay.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn