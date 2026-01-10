Chủ tịch Toyota từng bị cấm... đua xe

Việc Toyota chính thức "gỡ" tên mình khỏi Gazoo Racing để biến GR thành một thương hiệu độc lập đã thu hút nhiều sự chú ý trong giới ôtô. Nhưng đằng sau quyết định táo bạo ấy là một câu chuyện ít người ngờ tới: đã có thời, chính Chủ tịch Toyota - ông Akio Toyoda - bị cấm tham gia đua xe dưới danh nghĩa công ty mình lãnh đạo.

Khi chủ tịch Toyota bị cấm... đua xe

Năm 2007, ông Akio Toyoda tham dự giải đua 24 Hours of Nürburgring, một trong những cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới. Dù là người đứng đầu tập đoàn, ông vẫn không được hội đồng quản trị cho phép thi đấu dưới tên Toyota. Lý do rất rõ ràng: đua xe khi đó không được xem là hoạt động chính thức của hãng, và Toyota không muốn gắn thương hiệu của mình với một nỗ lực mang tính "cá nhân".

Vào năm 2007, ông Akio Toyoda giải đua sức bền 24 Hours of Nürburgring cùng với mẫu xe Toyota Altezza. Tuy nhiên, ông không được sử dụng tên thật mà chỉ được tham gia với bí danh "Morizo".

Bị từ chối quyền sử dụng tên Toyota, ông Toyoda buộc phải thi đấu dưới bí danh "Morizo" và đăng ký đội đua với cái tên Team Gazoo. "Gazoo" lại xuất phát từ một website bán xe cũ của Toyota, một dự án mà chính ông Toyoda từng tham gia. Trớ trêu thay, một chủ tịch tập đoàn toàn cầu bước vào đường đua danh giá nhất châu Âu lại bằng cái tên mượn từ trang web xe cũ từ chính công ty của mình.

Trên đường đua, ông Toyoda cầm lái chiếc Toyota Altezza được nâng cấp đặc biệt, sát cánh cùng người thầy và Toyota Master Driver, ông Hiromu Naruse. Chiếc xe đã hoàn thành trọn vẹn vòng đua 24 Hours of Nürburgring, vốn là một thành tích không hề đơn giản.

Cùng với người thầy Hiromu Naruse của mình, ông Akio Toyoda đã hoàn thành chặng đua này. Tuy nhiên, sự thua kém của các mẫu xe Toyota khiến ông thôi thúc muốn đưa thương hiệu này trở lại bản đồ xe đua quốc tế.

Tuy nhiên, điều ông Toyoda mang về không phải là niềm tự hào, mà là cảm giác bị "dằn mặt". Toyota khi ấy không có một mẫu xe thể thao đủ sức cạnh tranh với các đối thủ châu Âu, những hãng mang xe phát triển đến Nürburgring để vừa đua vừa thu thập dữ liệu cho các sản phẩm trong tương lai.

Khi bị các xe của đối thủ vượt qua, ông Toyoda tưởng tượng như thể họ đang nói: "Không đời nào Toyota có thể làm ra một chiếc xe như thế này". Cảm giác bị coi thường ấy trở thành cú đánh trực diện vào tham vọng của vị chủ tịch.

Biến thất vọng thành động lực, Toyota "vươn mình" với loạt xe đỉnh cao

Bị cấm mang tên Toyota ra đường đua, nhưng ông Toyoda không từ bỏ. Trái lại, ông biến sự thất vọng đó thành động lực để thay đổi tư duy bên trong tập đoàn. Câu trả lời đầu tiên xuất hiện vào năm 2010 với Lexus LFA, mẫu siêu xe sử dụng động cơ V10 được phát triển hoàn toàn nội bộ, đánh dấu sự trở lại của Toyota trong thế giới xe hiệu năng cao sau gần hai thập kỷ.

Toyota tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực xe đua thể thao với siêu xe Lexus LFA. Hành trình phát triển mẫu xe này đã phải đánh đổi bằng cả tiền bạc, máu và nước mắt, khi ông Hiromu Naruse qua đời trong một tai nạn lúc trực tiếp cầm lái chiếc Lexus LFA Nürburgring Edition.

Con đường đưa Lexus LFA đến sản xuất đầy chông gai. Ông Toyoda thừa nhận dự án gặp "những khó khăn khổng lồ" và thiếu sự ủng hộ trọn vẹn trong nội bộ. Bi kịch càng chồng chất khi ông Hiromu Naruse, người chịu trách nhiệm tinh chỉnh chiếc xe, qua đời trong một tai nạn giao thông gần Nürburgring trước ngày Lexus LFA ra mắt.

Sau LFA, tập đoàn của ông Toyoda không quay lưng với các mẫu xe thể thao. Toyota GT 86 ra mắt năm 2012 với sự hợp tác cùng Subaru, tiếp theo là GR Supra năm 2019 phát triển cùng tập đoàn BMW. Những dự án từng bị xem là không chính thống dần trở thành một phần cốt lõi trong chiến lược sản phẩm.

Sau đó, hãng xe Nhật Bản này đã hồi sinh tên gọi Toyota 86, vốn là một dự án hợp tác chung cùng Subaru. Chiếc xe được đánh giá cao về khả năng vận hành cùng động cơ boxer đến từ Subaru.

Năm 2015, Toyota chính thức gom toàn bộ hoạt động xe đua thể thao (motorsport) dưới cái tên Toyota Gazoo Racing. Thứ từng bắt đầu như một đội đua "không được phép dùng tên hãng" nay có cấu trúc rõ ràng, ngân sách riêng và sự ủng hộ từ ban lãnh đạo.

Giờ đây, Toyota đi thêm một bước nữa: loại bỏ hoàn toàn tên Toyota khỏi Gazoo Racing, biến GR thành một thương hiệu độc lập bên cạnh Lexus, Daihatsu và Century. Dòng sản phẩm GR trải dài từ GR Yaris, GR Corolla đến GR 86, GR Supra và siêu xe GR GT sắp ra mắt. Trong tương lai, GR Celica và thậm chí GR MR2 cũng đang được nhắc tới.

Sau Toyota 86, Toyota tiếp tục phát triển chiếc GR Supra, vốn cũng lấy tên gọi từ mẫu xe biểu tượng trong quá khứ. Các mẫu xe thể thao của Toyota cũng dần được mang tên gọi GR, trước khi trở thành một thương hiệu độc lập.

Cái tên mà ông Akio Toyoda từng buộc phải dùng vì bị cấm mang thương hiệu Toyota đi đua, giờ đây đủ mạnh để tự đứng vững. Từ một lệnh cấm nội bộ, Gazoo Racing đã trở thành biểu tượng cho tinh thần thể thao và khát vọng thay đổi của chính Toyota nói chung và vị chủ tịch "Morizo" đáng kính nói riêng.

Tác giả: Việt Hà

Nguồn tin: znews.vn