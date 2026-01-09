Dịch vụ 'phẫu thuật thẩm mỹ' cho Toyota Land Cruiser với giá gây sốc

Cái tên Land Cruiser luôn chiếm một vị trí trang trọng trong dòng sản phẩm của Toyota, và hãng xe Nhật Bản vừa chứng minh rằng họ không hề bỏ rơi các thế hệ cũ.

Ngay cả khi dòng 250 Series mới nhất đã ra mắt rầm rộ, Toyota vẫn quay lại chăm sóc "người tiền nhiệm" 150 Series, dòng xe vốn được sản xuất từ năm 2009 đến 2023 và được biết đến tại Mỹ dưới cái tên Lexus GX.

Thông qua dự án mới nhất mang tên "Newscape", những chiếc Prado 150 Series cũ sẽ được cung cấp một gói "làm mới" chính hãng, bao gồm việc thay đổi diện mạo cả nội thất lẫn ngoại thất, mang đến cho dòng xe này một sức sống thứ hai mạnh mẽ và phong trần hơn.

Bản nâng cấp Graphite Gray. Ảnh: Toyota.

Khởi nguồn từ một bản concept gây tiếng vang tại Japan Mobility Show 2025, gói Newscape đã nhanh chóng được đưa vào sản xuất thương mại nhờ sự quan tâm đặc biệt từ người dùng và sẽ chính thức tái xuất tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026.

Đây là thành quả của sự hợp tác giữa bộ phận Conic Pro của Toyota với thương hiệu thời trang The North Face và công ty công nghệ sinh học Spiber. Dự án này không chỉ đơn thuần là làm đẹp mà còn hướng tới mục tiêu kéo dài tuổi thọ của các phương tiện cũ, giúp giảm thiểu tác động đến môi trường thay vì khuyến khích khách hàng mua xe mới hoàn toàn.

Gói nâng cấp Newscape được chia thành 2 phong cách để khách hàng lựa chọn.

Phiên bản Graphite Gray mang đến vẻ ngoài hầm hố với cản trước sau màu đen mờ, ốp hốc bánh xe mở rộng và các điểm nhấn màu cam xoài nổi bật ở đèn sương mù cũng như móc kéo phía sau.

Trong khi đó, phiên bản Meld Grey lại hướng đến sự tinh tế với cản xe cùng màu thân xe, các chi tiết trang trí đen mờ và điểm nhấn màu vàng nghệ. Cả hai phiên bản đều đi kèm với những trang bị đậm chất dã ngoại như giá nóc, thang leo phía sau, chắn bùn và nắp bình xăng có logo The North Face.

Phiên bản Meld Grey mang màu xám nhạt hơn. Ảnh: Toyota.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch đen mờ kết hợp cùng lốp đa địa hình để tăng cường khả năng vượt địa hình.

Bên trong khoang lái, điểm nhấn đáng chú ý nhất là bộ ghế ngồi được bọc bằng sợi "Brewed Protein", một loại vật liệu thân thiện với môi trường do Spiber phát triển. Trên ghế cũng xuất hiện logo của The North Face, kết hợp cùng bộ thảm sàn mới do chính Toyota thiết kế.

Gói Newscape sẽ chính thức mở bán tại Nhật Bản từ ngày 7/3/2026, dành riêng cho phiên bản TX của dòng Land Cruiser Prado 150 được sản xuất từ tháng 9/2017 đến tháng 4/2024. Tuy nhiên, gói độ này có một hạn chế là chỉ tương thích với những xe nguyên bản sử dụng ghế vải màu đen.

Phiên bản Graphite Gray có giá khoảng 3,96 triệu Yên (tương đương 25.300 USD) và phiên bản Meld Grey là 3,85 triệu Yên (khoảng 24.600 USD). Nếu cộng thêm chi phí mua một chiếc Prado 150 cũ đang ở mức khoảng 4 triệu Yên, tổng số tiền mà chủ xe phải bỏ ra sẽ lên tới 8 triệu Yên (khoảng 51.200 USD).

Con số này cao hơn đáng kể so với mức giá khởi điểm của một chiếc Land Cruiser 250 đời mới (33.300 USD) hay thậm chí là dòng Land Cruiser 300 cao cấp hơn tại Nhật.

Tác giả: Đan Thanh (theo Carscoops)

Nguồn tin: znews.vn