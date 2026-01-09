Chiếc xe đạp "đắt đỏ bậc nhất thế giới", chi 26 tỷ đồng mới được "rước" xe về

Xe đạp là phương tiện giao thông rất quen thuộc, vừa đơn giản, tiết kiệm, thân thiện môi trường, lại tốt cho sức khỏe, giúp rèn luyện thể chất và giảm căng thẳng.

Trên thị trường giá xe đạp rất phải chăng phù hợp với túi tiền mọi gia đình. Tuy nhiên trên thế giới có 1 chiếc xe đắt đỏ, để sở hữu chiếc xe đó bạn phải bỏ ra số tiền lên đến 1 triệu USD khiến nhiều người ngạc nhiên.

Cận chiếc xe đạp làm từ vàng 24K có giá "khủng".

Đây là chiếc xe đạp đắt giá nhất hành tinh được ghi nhận tới thời điểm hiện tại với giá bán lên đến 1 triệu USD (khoảng hơn 26 tỷ đồng). Chiếc xe được thiết kế và sản xuất bởi Hugh Power. Nhiều người cho rằng, chiếc xe đạp này có giá trị như một tác phẩm nghệ thuật hơn là một phương tiện.

Sở dĩ có giá bán đắt đỏ như vậy bởi toàn bộ khung xe được làm từ vàng 24K nguyên chất, tích hợp một vài trang bị công nghệ cao. Sự xa xỉ của chiếc xe còn được thể hiện qua biểu tượng gắn kim cương, yên xe làm từ da cá sấu...

Ngoài ra, chiếc xe thiết kế dành cho phái nữ và có một số tính năng công nghệ cao được tích hợp trong thân xe. Mỗi bộ phận của xe đạp đều được mạ điện. Đặc biệt, yên xe đạp làm bằng da cá sấu.

Điểm nổi bật khiến chiếc xe xa xỉ hơn là trên xe có khắc chữ ký của một nghệ sĩ, cùng ngày tháng khách mua xe và đi kèm theo xe là chứng nhận hãng chính hãng. Chỉ là xe đạp, nhưng với tất cả những trang trí cầu kỳ trên, chiếc xe có giá lên tới 1 triệu USD, bằng giá một siêu xe McLaren P1.

Tác giả: Trúc Chi (t/h Dân Việt, Doanh Nghiệp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn