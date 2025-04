Top 6 cầu thủ cao trên 1m80 của U17 Việt Nam tại U17 châu Á 2025

Theo kế hoạch, sau chuyến tập huấn tại Oman, U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia để chinh chiến tại vòng chung kết U17 châu Á 2025. Tại vòng bảng, đội sẽ lần lượt đối đầu với U17 Úc vào ngày 4/4, U17 Nhật Bản vào ngày 7/4 và U17 UAE vào ngày 10/4. Đáng chú ý, cả 3 trận đấu tại vòng bảng của U17 Việt Nam đều diễn ra vào lúc 22 giờ (theo giờ Việt Nam). Tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam còn đứng trước cơ hội giành vé dự U17 World Cup 2025. Theo quyết định của FIFA, từ năm 2025 trở đi, vòng chung kết U17 World Cup sẽ được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước đây, đồng thời tăng số đội tham dự từ 24 lên 48. Trong đó, châu Á được trao 8 suất tham dự. Danh sách U17 Việt Nam dự giải U17 châu Á 2025 theo AFC Thủ môn: Hoa Xuân Tín (Bà Rịa Vũng Tàu), Trần Văn Đạt (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Thăng Long (Hà Nội), Hậu vệ: Lê Quang Trường (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Huy Việt Anh (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Hồng Quang (Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Tấn Dũng (Sông Lam Nghệ An), Phạm Đức Duy (Hà Nội), Bạch Trọng Dương (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Quân (Hà Nội), Nguyễn Văn Khánh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Đông Thức (Sông Lam Nghệ An) Tiền vệ: Nguyễn Đức Nhật (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Hoàng Trọng Duy Khang (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Đậu Hồng Phong (Hà Nội), Nguyễn Việt Long (Hà Nội), Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội), Đặng Công Anh Kiệt (Hà Nội). Tiền đạo: Trần Gia Bảo (HAGL), Nguyễn Văn Bách (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Nguyễn Thiên Phú (Hà Nội), Nguyễn Văn Dương (TTĐT bóng đá trẻ PVF), Bùi Duy Đăng (TTĐT bóng đá trẻ PVF)