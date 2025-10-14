4 mẫu xe dồn dập ra mắt Việt Nam tuần này: Đủ nhu cầu từ khoảng 500 triệu tới 6 tỷ đồng

Suzuki Fronx

Suzuki Fronx là mẫu xe được mong chờ nhất của Suzuki Việt Nam, đã được xác nhận sẽ ra mắt vào thứ 6 ngày 17/10 tới đây tại TP HCM.

Fanpage Suzuki Việt Nam cũng liên tục "nhá hàng" mẫu xe mới này bằng ảnh và clip mới. Hình ảnh và clip đều cho thấy phiên bản hybrid. Đây sẽ là điểm khác biệt lớn giữa Fronx với các đối thủ phân khúc CUV cỡ A như Toyota Raize, Kia Sonet, Hyundai Venue và VinFast VF 5.

Suzuki Fronx tại nước ngoài. Ảnh: MXH

Tham khảo tại Indonesia, bản hybrid dùng động cơ 1.5L (dạng mild-hybrid), kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Bản máy xăng dùng động cơ 1.5L, kết hợp số tự động 4 cấp.

Theo thông tin từ một tư vấn bán hàng đại lý phía Bắc, Suzuki Fronx có thể được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn máy xăng, trong khi 2 bản cao cấp hơn dùng động cơ hybrid. Giá tạm tính cho mẫu xe này từ 520 triệu đến 649 triệu đồng.

Nội thất Suzuki Fronx. Ảnh: MXH

Phía đại lý cho biết, bản Fronx cao cấp nhất sẽ có một số đặc điểm nhận diện bên ngoài như đèn định vị LED ban ngày, đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED vắt ngang đuôi, mâm sơn đen kích thước 17 inch. Các bản còn lại là mâm phối 2 tông màu.

Ở bên trong, các bản hybrid hứa hẹn có màn hình 9 inch cảm ứng, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm, vô-lăng tích hợp lẫy số. Bản tiêu chuẩn có thể chỉ có màn hình 7 inch trung tâm, 4 loa và chìa khóa dạng cơ (giống Jimny).

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz Việt Nam xác nhận sẽ giới thiệu E-Class thế hệ thứ 6 (W214) tại Hà Nội vào ngày 16/10 tới đây.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới sẽ ra mắt Việt Nam tuần này. Ảnh: MXH

Trước đó, các đại lý của Mercedes-Benz Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc từ cuối tháng 8/2025. Theo thông tin từ các tư vấn viên, E-Class 2025 tại Việt Nam sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản bao gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive, E 300 AMG.

Về giá bán, đại lý nhận định sẽ tăng nhẹ so với hiện nay. Mercedes-Benz E-Class ở Việt Nam hiện có 3 phiên bản gồm E 180 giá 2,09 tỷ đồng; E 200 Exclusive giá 2,39 tỷ đồng và E 300 AMG giá 2,95 tỷ đồng.

E-Class tại Việt Nam được xác nhận sẽ có màn hình Superscreen cực lớn. Ảnh: Mercedes-Benz

Trước đó, mẫu sedan hạng sang này từng hai lần lộ liện ở Hà Nội. Ở lần thứ hai, chiếc E 200 thế hệ mới đã lộ diện nội thất với ghế bọc da chỉnh điện, hai màn hình gồm màn trung tâm và đồng hồ tốc độ sau tay lái. Nút bấm trên táp-pi cửa cho thấy hàng ghế trước có tính năng sưởi ấm/làm mát ghế.

Theo chia sẻ của đại lý, phiên bản E 300 AMG sẽ được trang bị màn hình Superscreen cỡ lớn. Điểm nhấn là việc vị trí phía trước ghế phụ có thêm màn hình 12,3 inch, bên cạnh màn hình sau vô-lăng 12,3 inch và màn hình trung tâm 17,7 inch. Trong khi đó, hai phiên bản E 200 chỉ có 2 màn hình, không có màn ở trước ghế phụ. Như vậy, E 300 AMG thậm chí còn được trang bị màn hình cao cấp hơn trên đàn anh S-Class.

Mercedes-Benz GLS 450 4Matic Edition 30

Cũng tại triển lãm ra mắt E-Class, hãng xe Đức nhiều khả năng sẽ giới thiệu thêm phiên bản đặc biệt GLS 450 4Matic Edition 30, kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam.

Mercedes-Benz GLS 450 4Matic Edition 30 là bản kỷ niệm 30 năm thương hiệu có mặt tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Đây là phiên bản đặc biệt được bổ sung nhiều trang bị cao cấp so với bản GLS 450 4MATIC Facelift tiêu chuẩn. Ngoại thất có lưới tản nhiệt thiết kế mới với bốn nan mạ chrome màu đen; Gói Night Package với các chi tiết đen bóng trên viền cửa sổ, ốp gương chiếu hậu; mâm AMG 21-inch thiết kế 5 chấu kép sơn đen bóng; đèn chào mừng và dải thảm đèn bên hông thân xe với họa tiết ngôi sao Mercedes-Benz.

Ghế trước đa chế độ massage (có massage đá nóng), thông gió và sưởi. Ghế sau tích hợp chức năng sưởi, tựa đầu sang trọng. Gói Acoustic Comfort với kính nhiều lớp cách âm – cách nhiệt. Giải trí hàng ghế sau: máy tính bảng MBUX, hai màn hình 11,6 inch, tai nghe không dây và sạc không dây cho cả trước & sau. Hệ thống âm thanh vòm Burmester® 13 loa, Head-up Display, MBUX Navigation Plus với bản đồ Việt Nam.

Theo đại lý, xe có giá công bố 5,999 tỷ đồng.

BYD Seal 5

Mẫu xe cuối cùng là BYD Seal 5, cũng sẽ ra mắt vào ngày 17/10 tới đây. Xe thuộc phân khúc sedan cỡ C, kích thước dài 4.780mm, rộng 1.837mm, cao 1.495mm và trục cơ sở 2.718mm, nhỉnh hơn đôi chút so với Honda Civic, Mazda3.

BYD Seal 5 tại Thái Lan. Ảnh: MXH

Tại Thái Lan, mẫu xe này sử dụng đèn chiếu sáng LED, bộ mâm 17 inch. Nội thất có màn hình giải trí cảm ứng trung tâm 10,1 - 12,8 icnh tùy phiên bản, đồng hồ hiển thị sau vô-lăng là màn hình 8,8 inch. Cần số dạng núm xoay.

Điểm đặc biệt là xe sử dụng động cơ PHEV. Trong đó, máy xăng 1.5L mạnh 217 mã lực, mô-men xoắn 300Nm. Đi kèm với đó là bộ pin 13,08-18kWh, có thể giúp xe chạy bằng điện hoàn toàn một quãng đường 80-120km.

Nội thất BYD Seal 5. Ảnh: MXH

Tại Việt Nam, phân khúc sedan hạng C đã có Toyota Corolla Altis và Honda Civic sử dụng động cơ hybrid nhưng ở dạng full hybird hay vì plug-in hybrid sạc ngoài như mẫu xe đến từ Trung Quốc.

Tác giả: Thùy Trag

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn