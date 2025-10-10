Tổng thống Peru bị phế truất vì lùm xùm vụ đồng hồ hiệu, tự tăng lương cho mình

Tổng thống Peru Dina Boluarte bị quốc hội phế truất - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP và Reuters, ngày 10-10, Chủ tịch Quốc hội Peru Jose Jeri thông báo 118/122 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội và phế truất Tổng thống Dina Boluarte.

Trước đó một giờ, các nghị sĩ đã bỏ phiếu luận tội bà Boluarte với cáo buộc "mất năng lực đạo đức" và triệu tập bà ra điều trần ngay trong đêm. Tuy nhiên, bà không xuất hiện, và các nghị sĩ đã có đủ phiếu để tiến hành quy trình phế truất nhanh chóng.

Việc bà bị phế truất tiếp tục những bất ổn chính trị kéo dài tại Peru. Quốc gia này đã có sáu đời tổng thống kể từ năm 2018.

Bà Boluarte, 63 tuổi, lên nắm quyền tháng 12-2022, sau khi người tiền nhiệm là ông Pedro Castillo bị phế truất và bắt giữ vì âm mưu giải tán Quốc hội.

Nhiệm kỳ tổng thống của bà liên tiếp bị phủ bóng bởi các cuộc biểu tình, bê bối, điều tra và tình trạng gia tăng bạo lực băng đảng.

Tỉ lệ ủng hộ với bà sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian qua, hiện chỉ từ 2 - 4%.

Bà đang là đối tượng của nhiều cuộc điều tra, trong đó có vụ bị cáo buộc không khai báo quà tặng là trang sức và đồng hồ xa xỉ. Ngoài ra, hồi tháng 7 bà cũng tự tăng lương đáng kể, gây ra tranh cãi trong dư luận.

Những cuộc biểu tình phản đối chính phủ ngày càng gia tăng trong những tuần gần đây, sau khi chính phủ thông qua luật buộc thanh niên phải đóng góp vào quỹ hưu trí tư nhân hôm 5-9, dù tỉ lệ việc làm phi chính thức vượt 70%.

Tình hình bất ổn càng trầm trọng hơn trong sáu tháng qua khi Peru chứng kiến làn sóng tống tiền và giết người do các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Theo Hãng tin AFP, Chủ tịch Quốc hội Jose Jeri sẽ là tổng thống lâm thời cho đến cuộc bầu cử vào tháng 4-2026.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn