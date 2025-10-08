Xe của Tổng thống Ecuador bị bao vây ném đá, nghi trúng đạn

Tổng thống Ecuador, ông Daniel Noboa - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-10, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa may mắn thoát nạn sau khi đoàn xe chở ông bị một đám đông khoảng 500 người dân giận dữ bao vây và ném đá.

Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Ecuador, bà Ines Manzano, khẳng định đây không chỉ là hành vi bạo lực đơn thuần mà là một âm mưu ám sát có chủ đích.

Theo bà, trên xe tổng thống xuất hiện dấu vết nghi là đạn bắn. Bộ trưởng Manzano đã chính thức nộp đơn tố cáo âm mưu ám sát và cho biết 5 người đã bị bắt giữ.

Văn phòng Tổng thống thông báo những người bị bắt sẽ bị truy tố với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm khủng bố và mưu sát.

Phát biểu tại thành phố Cuenca, cách nơi xảy ra vụ tấn công khoảng 77km, Tổng thống Noboa tuyên bố cứng rắn: "Đừng noi theo hành động xấu của những kẻ đã cố ngăn cản chúng tôi và tấn công chúng tôi. Ecuador sẽ không dung thứ cho những hành vi như vậy. Pháp luật sẽ được áp dụng công bằng với tất cả".

Bộ trưởng Manzano cũng nhấn mạnh sau khi trình báo vụ việc: "Ném đá vào xe tổng thống, nổ súng, phá hoại tài sản nhà nước - đó là tội ác. Chúng tôi sẽ không để tình trạng này tiếp diễn".

Văn phòng Tổng thống sau đó đã công bố đoạn video cho thấy đám đông phẫn nộ ném đá bên đường, làm kính xe bị nứt vỡ. Một bức ảnh khác cho thấy cửa kính bị đập tan, kính chắn gió bị phá hỏng nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Noboa vừa ký sắc lệnh chấm dứt trợ giá nhiên liệu từ giữa tháng 9. Chính phủ Ecuador cho rằng việc chấm dứt trợ giá sẽ giúp tiết kiệm khoảng 1,1 tỉ USD mỗi năm - số tiền sẽ được chuyển sang hỗ trợ trực tiếp cho nông dân nhỏ lẻ và người lao động trong ngành vận tải.

Tuy nhiên Liên đoàn Các cộng đồng bản địa quốc gia Ecuador (CONAIE) đã phát động một cuộc đình công kéo dài 16 ngày, tổ chức nhiều cuộc tuần hành và chặn đường phản đối chính sách mới.

Những người chỉ trích cho rằng chính phủ cần mở rộng đối thoại vì việc cắt trợ giá có thể khiến chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến các cộng đồng bản địa và nông dân quy mô nhỏ.

Nói về cuộc biểu tình ngày 7-10, CONAIE lên tiếng chỉ trích phản ứng của lực lượng an ninh, cáo buộc cảnh sát và quân đội đã có hành vi trấn áp bạo lực đối với người biểu tình, bao gồm cả những phụ nữ lớn tuổi.

Tối cùng ngày, khoảng 200 người tiếp tục xuống đường tại thủ đô Quito để phản đối chính phủ Noboa. Cuộc tuần hành đã bị cảnh sát chặn lại và giải tán một cách ôn hòa.

Tác giả: Tâm Dương

Nguồn tin: tuoitre.vn