Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2025 Khối thi đua Nội chính – Lực lượng vũ trang

Dự hội nghị có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ; lãnh đạo 06 đơn vị trong Khối thi đua Nội chính – Lực lượng vũ trang tỉnh, gồm: Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chánh Thanh tỉnh Nguyễn Tùng Sơn – Khối trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị

Trong năm 2025, công tác thi đua của các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang có chuyển biến tích cực; luôn gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; đồng thời, ra sức thi đua và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị.

Các phong trào thi đua do các Bộ, ngành và UBND tỉnh phát động đều được các thành viên trong Khối quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hình thức, mục tiêu, nội dung thiết thực, phù hợp; các phong trào thi đua đã được phát động kịp thời, triển khai sâu rộng và luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng thực hiện của các tập thể, cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị; việc tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, học tập kinh nghiệm giữa các thành viên trong Khối thi đua được quan tâm, tăng cường.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lê Văn Quỳnh – Khối phó Khối thi đua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2025 của Khối thi đua Nội chính – Lực lượng vũ trang tỉnh

Các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh và thành viên trong Khối thi đua phát động thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hướng về cơ sở và người lao động trực tiếp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, những khâu yếu, việc khó để tổ chức thực hiện; các phong trào thi đua với nội dung thực chất, thiết thực, cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao, đã góp phần tạo động lực để các tập thể, cá nhân nỗ lực vượt khó, hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và rất nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do các Bộ, ngành và UBND tỉnh giao. Các thành viên trong Khối thi đua đã chủ động hoàn thiện hệ thống văn bản, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Ngoài việc tổ chức thực hiện các phong trào do ngành phát động, các thành viên trong Khối thi đua đã chủ động phát động và triển khai các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước; ngày lễ lớn của ngành; thi đua làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; ủng hộ người nghèo, xây dựng nông thôn mới; thi đua xây dựng gia đình văn hóa; giúp các hộ nghèo tại xã kết nghĩa phát triển kinh tế… nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Để các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, đều khắp và đạt hiệu quả thiết thực, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua thường xuyên theo dõi, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ở từng đơn vị; gắn với việc xây dựng và bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình, gương “người tốt, việc tốt”; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh và duy trì các phong trào thi đua; kịp thời tổ chức sơ kết các đợt thi đua để biểu dương kịp thời những kết quả đã đạt được và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các mặt còn hạn chế của các đơn vị qua các đợt thi đua.

Các thành viên trong Khối thi đua đã tổ chức ký kết giao ước thi đua cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua năm 2025 với các nội dung trọng tâm, thiết thực. Đồng thời, phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua của từng cá nhân, từng đơn vị với những chỉ tiêu thi đua, hình thức khen thưởng cụ thể. Đến nay, 6/6 thành viên trong Khối thi đua đã tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.

Đại tá Nguyễn Đức Cường – Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị bổ sung công tác sắp xếp đơn vị hành chính của các đơn vị trong Khối thi đua vào báo cáo tổng kết

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị trong công tác khen thưởng phải thực chất, đúng quy định

Về nhiệm vụ năm 2026, các đơn vị trong Khối Thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh thống nhất các nội dung cần tập trung gồm: Tiếp tục tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, chiến sĩ về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là các quan điểm, nội dung, biện pháp, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04-CT/TU ngày 08/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao nhận thức phong trào thi đua gắn với lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, phát động mạnh mẽ các phong trào, đợt thi đua cao điểm nhân các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày kỷ niệm, truyền thống ngành; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2026, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng ngành, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm biểu dương, động viên, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Quan tâm công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, làm nòng cốt trong phong trào thi đua.

Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân tại các vùng thiên tai, lũ lụt, trong đó tổ chức hoạt động tình nghĩa chung của Khối. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, UBND tỉnh phát động. Tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Khối tạo khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết.

Các đơn vị trong Khối Thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2026

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối Thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh đã bình xét, suy tôn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2025; đồng thời, Hội nghị cũng đã bầu Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2026 và ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Tác giả: H.B

Nguồn tin: nghean.gov.vn