Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lái xe điện đưa Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm

Nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 28/8, Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc " đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội).

Báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai thực hiện triển lãm, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Lễ Khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhằm tôn vinh và khẳng định những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh triển lãm để tôn vinh và khẳng định những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đạt được.

Chủ đề xuyên suốt của Triển lãm là "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Giới thiệu tổng quan về triển lãm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia lên đến gần 260.000 m2, với 3 phân khu chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc triển lãm.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng lái xe điện đưa Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có tổng diện tích sử dụng hơn 250.900 m2 để giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của Đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng thời, giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Triển lãm giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng… của nước ta. Triển lãm cũng giới thiệu không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

Tại Triển lãm có các không gian của những quốc gia có quan hệ ngoại giao đặc biệt quan trọng với Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn