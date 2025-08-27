Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các thế hệ Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ

Tham dự có nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1890 Đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Một số hình ảnh tại cuộc gặp mặt:

Tổng bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề “Quốc hội Việt Nam 80 năm kế thừa và phát triển”.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với các đại biểu.

Tác giả: Lê Tuyết

Nguồn tin: Báo VOV