Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều lãnh đạo dự hội nghị quán triệt nghị quyết mới về FDI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 30-6, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị.

Hội nghị được kết nối với gần 35.000 điểm cầu trên toàn quốc với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đại Tiếng nói Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết.

Sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có phát biểu tham luận.

Dự kiến đại diện các địa phương, một số doanh nghiệp FDI... sẽ có phát biểu tham luận. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng tại đây.

Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu rõ quan điểm kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.

Đồng thời chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, từ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính sang thu hút theo cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài

Nghị quyết nêu rõ mục tiêu tổng quát đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh thu hút nguồn vốn nước ngoài trung và dài hạn chất lượng cao cho đầu tư phát triển...

Nghị quyết nêu mục tiêu đến 2030 phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Giai đoạn 2026-2030, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 200-300 tỉ USD (40-50 tỉ USD/năm), vốn thực hiện khoảng 150-200 tỉ USD (30-40 tỉ USD/năm)...

Tỉ lệ nội địa hóa trung bình trong các ngành công nghiệp chủ lực đạt từ 45-50%, phấn đấu có khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...

Phấn đấu trước 2030, thị trường chứng khoán được tổ chức xếp hạng thị trường MSCI nâng hạng.

Nghị quyết nêu mục tiêu đến 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân.

Đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, điều hành khu vực có sức cạnh tranh cao ở châu Á, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thị trường vốn phát triển hiện đại, minh bạch, an toàn, tiệm cận thông lệ quốc tế.

Phấn đấu đến 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết nhấn mạnh 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài...

Khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng, kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó áp dụng quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt và cơ chế ưu đãi cho các dự án công nghệ chiến lược có quy mô lớn, tác động liên vùng, có tiềm năng dẫn dắt chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, dự án công nghệ cao có cam kết chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn