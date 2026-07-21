Xe khách gặp nạn bốc cháy, 7 người t.ử v.o.n.g

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, xe ô tô khách biển số 50E – 44702, loại 24 giường nằm do Trần Thanh Hải (SN 1985, thường trú Ninh Hải, Khánh Hòa) điều khiển hướng Lâm Đồng đi TP Hồ Chí Minh.

Xe khách bị cháy trơ khung sau vụ tai nạn.

Khi tài xế này điều khiển xe chạy đến km 1839 trên QL1A, đoạn thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xe khách đã lao vào lan can ven lề đường và phát cháy. Lúc này trên xe có nhiều hành khách. Do ngọn lửa cháy quá nhanh khiến nhiều hành khách không kịp tháo chạy.

Thông tin ban đầu cho biết, có 7 người tử vong. Hiện vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đang được cơ quan chức năng TP Đồng Nai vào cuộc điều tra và xác định danh tính nạn nhân.

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Tác giả: Vũ Hội

Nguồn tin: cand.vn