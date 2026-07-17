Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách khuyến sinh, góp phần duy trì mức sinh thay thế

Hình minh họa. (Ảnh: PV)

Theo dự thảo, đối với tập thể, dự thảo đề xuất xã có tỷ lệ phụ nữ sinh đủ hai con từ 60% trở lên được đề xuất UBND cấp tỉnh khen thưởng kèm theo khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật. Căn cứ vào thực tiễn, địa phương lựa chọn, quyết định khen thưởng kèm theo khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho xã một lần hoặc theo các mức khác nhau đối với xã đạt 3 năm, 5 năm liên tục.

Thông qua dự thảo, các địa phương sẽ có căn cứ để xây dựng chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.

Đối với cá nhân, dự thảo mở rộng quyền chủ động cho các địa phương trong việc ban hành chính sách khuyến sinh. Theo đó, căn cứ vào thực tiễn, địa phương có thể lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cá nhân, cặp vợ chồng sinh con, nuôi con như: Khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ hai con ngoài đối tượng quy định trong Luật Dân số.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ trong quá trình mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình.

Cụ thể, địa phương có thể hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ mang thai; hỗ trợ tài chính hằng tháng cho trẻ đến đủ 12 tháng tuổi, 24 tháng tuổi, 36 tháng tuổi; hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và các nội dung, hình thức phù hợp khác.

Ngoài các chính sách khuyến sinh, dự thảo cũng đưa ra nhiều cơ chế khuyến khích nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Tác giả: Linh Chi

Nguồn tin: baophapluat.vn