Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nghiên cứu chuyển đổi giao chỉ tiêu, biên chế cứng cho từng trường sang áp dụng biên chế linh hoạt

Về công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027, kết luận yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chủ trì tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị năm học mới (kết hợp hội nghị Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2026).

Chỉ đạo bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức đồng loạt lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào sáng ngày 5-9-2026. Lễ khai giảng cần tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực.

Ban Tổ chức Trung ương được giao phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương khẩn trương đề xuất phương án biên chế, quản lý biên chế, chế độ, chính sách cho ngành giáo dục và đào tạo.

Cùng với đó linh hoạt điều động nhân sự, chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên.

Nghiên cứu chuyển đổi cơ chế giao chỉ tiêu, biên chế cứng cho từng trường sang áp dụng biên chế linh hoạt, cho phép luân chuyển giáo viên giữa các trường trong cùng một địa bàn.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu việc phân cấp giao tổng biên chế cho địa phương tự chủ tuyển dụng và sử dụng dựa trên định mức thực tế học sinh/lớp.

Chỉ đạo Bộ Tài chính ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn việc chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế.

UBND các cấp khi lập quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng các khu dân cư mới phải quy hoạch, xây dựng đồng bộ các trường học, hạ tầng tương thích với quy mô dân số.

Kết luận yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ cho ý kiến đối với đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp...

Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích.

Xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm đào tạo xuất sắc

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra nhiều định hướng quan trọng trong phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục.

Kết luận yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng. Tập trung đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm đào tạo xuất sắc.

Giáo dục đại học phải đi trước trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược...

Một nội dung nữa là coi trọng việc bảo đảm công bằng về giáo dục trong giai đoạn mới và tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn