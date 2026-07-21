Nắng nóng bao trùm miền Trung, nhiệt độ có nơi chạm ngưỡng 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/7, khu vực từ Nam Nghệ An đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực từ Tp.Huế đến phía Đông Quảng Ngãi ghi nhận nắng nóng gay gắt.

Miền Trung có nơi nắng nóng trên 39 độ. Theo SK&ĐS

Nhiệt độ đo lúc 13h phổ biến ở mức 35-38 độ C, một số nơi vượt 38 độ C. Trong đó, trạm Tam Kỳ (Đà Nẵng) ghi nhận 38,3 độ C, trạm Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,1 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến từ 45-55%, khiến cảm giác oi bức gia tăng.

Dự báo ngày 21/7, khu vực từ Nghệ An đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, một số nơi có thể vượt 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 45-50%. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, nắng nóng xuất hiện cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày trên 35 độ C.

Sang ngày 22/7, nắng nóng tiếp tục duy trì tại khu vực từ Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 50-55%. Từ ngày 23/7, nắng nóng tại Trung Bộ có xu hướng thu hẹp, chỉ còn xảy ra cục bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.

Theo Chi cục Kiểm lâm Tp.Đà Nẵng, từ ngày 20 đến 28/7, khu vực này tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động ở cường độ trung bình đến mạnh. Điều này khiến thời tiết duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực đồng bằng có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Trong thời gian này, nhiệt độ cao nhất tại Đà Nẵng phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Độ ẩm không khí giảm xuống mức 35-50%, thời gian nắng nóng kéo dài khoảng 10-15 giờ mỗi ngày. Đây là điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, nhất là tại những khu vực có thảm thực vật khô, rừng trồng và các khu vực giáp ranh với đất sản xuất của người dân.

Cùng với đó, nắng nóng kết hợp độ ẩm giảm thấp cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân, đặc biệt những người làm việc ngoài trời, có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Chi cục Kiểm lâm Tp.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND các xã, phường được đề nghị kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và ven rừng, nghiêm cấm đốt thực bì, đốt nương rẫy trong thời gian cấp dự báo cháy rừng ở mức IV và V - tương ứng cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Các lực lượng chức năng được yêu cầu tổ chức trực, tuần tra, canh gác tại những khu vực có nguy cơ cháy cao; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, thiết bị để kịp thời xử lý khi xảy ra cháy rừng. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gay gắt, bổ sung đủ nước, chủ động bảo vệ sức khỏe và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian cao điểm nắng nóng.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn