Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nghỉ việc do sáp nhập

Ảnh minh họa hoạt động tại một tổ dân phố ở Hà Nội - Ảnh: G.H.

Bộ Nội vụ đã có thêm văn bản gửi các tỉnh, thành phố về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Xác định người hoạt động không chuyên trách

Về việc xác định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho hay tại nghị định 185 của Chính phủ đã quy định về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo đó gồm các chức danh Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận.

Bộ Nội vụ hướng dẫn với các thôn, tổ dân phố thực hiện phương án sắp xếp thành một thôn, tổ dân phố mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư được xác định trên số chênh lệch giữa tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có mặt tại thời điểm sắp xếp so với số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại nghị định 185.

Nghị định 185 quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người.

Từ đó bộ đề nghị các địa phương căn cứ vào phương án bố trí nhân sự của các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp để xem xét, quyết định trường hợp nghỉ việc, đảm bảo số người được giải quyết nghỉ việc theo quy định tại nghị định 154 không vượt quá số người hoạt động không chuyên trách được xác định dôi dư của thôn, tổ dân phố đó.

Hướng dẫn giải quyết chính sách

Trước đó, theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương thực hiện việc giải quyết chính sách theo đúng quy định của nghị định 154 của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế.

Các địa phương có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trước ngày 30-7-2026 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của nghị định số 154, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền.

Đồng thời các địa phương cũng được đề nghị báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp, trong đó số liệu dự kiến cần được gửi trước ngày 30-7-2026.

Việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại nhằm bảo đảm quyền lợi của các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp đơn vị ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương triển khai đồng bộ các quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn