Đình Bắc tiếp tục cống hiến cho Công an Hà Nội FC tới năm 2029

Trong thông báo phát đi, CLB Công an Hà Nội cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng đào tạo trẻ với đơn vị chủ quản cũ, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đặt bút ký bản hợp đồng với đội bóng đến năm 2029.

"Đây là bước đi quan trọng nằm trong chiến lược đầu tư, phát triển và xây dựng lực lượng bền vững của CLB cho tương lai. Việc cam kết tương lai lâu dài với cầu thủ sinh năm 2004 khẳng định tham vọng của Công an Hà Nội FC tại cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế sắp tới", đội bóng ngành Công an khẳng định.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục gắn bó, cống hiến cho Công an Hà Nội FC tới 2029

Trước đó, Đình Bắc gia nhập CLB Công an Hà Nội từ mùa 2024/25 theo bản hợp đồng 2 năm. Tại đây, anh được trao cơ hội thử thách, rèn luyện và nâng cao trình độ trong môi trường tập thể giày tính cạnh tranh và có lịch thi đấu dày đặc ở cả đấu trường quốc nội lẫn quốc tế.

Cũng ở đội bóng ngành Công an, Đình Bắc thăng tiến sự nghiệp với loạt danh hiệu giải chuyên nghiệp: vô địch Cúp quốc gia 2024/25, đoạt Siêu cúp quốc gia 2025, á quân C1 Đông Nam Á, và đặc biệt là chức vô địch V-League 2025/26 cùng tấm vé chơi cúp châu Á mùa 2026/27.

Nhờ bệ phóng Công an Hà Nội FC, Đình Bắc sớm khẳng định giá trị và vị thế của mình ở các đội tuyển. Anh cùng U23 Việt Nam giành hạng ba chung cuộc cùng danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026, vô địch và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á 2025, huy chương vàng SEA Games 2025, và Quả bóng bạc Việt Nam 2025.

Phía trước Đình Bắc là tương lai rộng mở trong màu áo CLB Công an Hà Nội, với một loạt đấu trường - danh hiệu danh giá chờ anh cùng đồng đội chinh phục.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn