Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó mưa lũ, sạt lở tại miền núi Bắc Bộ

Chủ động ứng phó với mưa lớn khu vực miền núi Bắc Bộ. (Ảnh minh họa: Trần Anh Tuấn/Dân trí)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 49/CĐ-TTg ngày 17/7/2026. Công điện này chỉ đạo việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn đang diễn ra hết sức phức tạp tại khu vực miền núi Bắc Bộ. Công điện được gửi đến lãnh đạo các bộ, ngành liên quan cùng chủ tịch Ủy ban nhân dân hàng loạt tỉnh, thành phố phía Bắc và các cơ quan truyền thông quốc gia.

Thời gian qua, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã hứng chịu những đợt mưa to đến rất to. Cụ thể, lượng mưa ghi nhận tại trạm Chế Tạo thuộc tỉnh Lào Cai lên tới 406mm, Nậm Păm ở Sơn La là 378mm và Phúc Than của Lai Châu đạt 353mm. Tình trạng này đã gây ra hàng loạt hệ lụy nghiêm trọng như ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Thiên tai không chỉ gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản và diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân mà còn làm hư hại nhiều tuyến đường cùng công trình cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng dự báo vùng núi và trung du Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to trong thời gian tới. Lượng mưa phổ biến được dự báo ở mức 50-100mm, thậm chí có cục bộ những nơi mưa rất to trên 250mm.

Diễn biến thời tiết cực đoan này đe dọa gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Kéo theo đó là nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và hiện tượng sạt lở đất dọc theo những sườn dốc. Để bảo đảm an toàn tính mạng cũng như hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của Nhà nước và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra hàng loạt yêu cầu cấp bách.

Các bộ, cơ quan ngang bộ cùng ủy ban nhân dân các địa phương cần thực hiện quyết liệt những chỉ đạo trước đó của lãnh đạo Đảng và Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai. Song song đó, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải tổ chức trực ban nghiêm túc. Nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi sát sao, đưa ra dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ đến các cơ quan chức năng cùng người dân.

Riêng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các địa phương bị ảnh hưởng cần khẩn trương huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân. Các địa phương phải rà soát, cập nhật phương án ứng phó để luôn trong tâm thế sẵn sàng trước mọi tình huống ngập lụt, tuyệt đối không để bị động hay bất ngờ. Cùng với đó, việc thông tin liên tục và tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai cho người dân cần được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Chính quyền các cấp có trách nhiệm huy động lực lượng tổ chức di dời ngay những hộ dân tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Lực lượng chức năng cần kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu để bảo đảm đời sống cho người dân khi xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Ngoài ra, công tác bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, hồ đập và bố trí lực lượng kiểm soát, điều tiết giao thông tại các ngầm tràn, tuyến đường sạt lở cũng phải được triển khai nghiêm ngặt.

Về phía các bộ chuyên ngành như Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương và Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu chủ động chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai theo lĩnh vực quản lý. Trọng tâm của nhóm ngành này là bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các công trình thủy lợi, thủy điện, hạ tầng cung cấp điện và hệ thống viễn thông. Đồng thời, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cần chỉ đạo lực lượng đóng quân trên địa bàn luôn sẵn sàng chi viện, hỗ trợ sơ tán và cứu hộ người dân khi địa phương có yêu cầu.

Các cơ quan báo đài như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam được giao nhiệm vụ liên tục cập nhật tình hình thiên tai, tăng cường phổ biến kỹ năng ứng phó cho cộng đồng. Cuối cùng, Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Tác giả: Phạm Duy

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn