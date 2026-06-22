Tổng Bí thư: Cần đánh giá khả năng tiếp tục sắp xếp một số xã, phường

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 3 cấp.

Theo đánh giá tại cuộc làm việc, sau một năm triển khai, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, từng bước sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới trong thời gian ngắn. Dự thảo Báo cáo sơ kết đã đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các điểm nghẽn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ để bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng bên cạnh những kết quả bước đầu, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh. Mặc dù số lượng đầu mối tổ chức đã giảm, song hiệu quả quản trị ở một số nơi chưa đạt yêu cầu. Việc phân cấp, phân quyền đã được đẩy mạnh nhưng nguồn lực, năng lực cán bộ và công cụ thực thi tại cơ sở chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 1/7 tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đánh giá toàn diện tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính - ngân sách và phân cấp, phân quyền.

Một nội dung được nhấn mạnh là cần đánh giá cụ thể năng lực thực thi của chính quyền cấp xã so với khối lượng nhiệm vụ được giao, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, nông nghiệp, môi trường và các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Việc rà soát phải gắn với biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ và yêu cầu thực tiễn tại từng địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu làm rõ những bất cập khi áp dụng cùng một mô hình quản lý đối với các địa phương có điều kiện phát triển, quy mô dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ khác nhau; đồng thời đánh giá hiện trạng hạ tầng số, hệ thống dữ liệu, công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nghiên cứu khả năng tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng, năng lực cán bộ và yêu cầu phát triển mới. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu, bổ sung mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt có tính chất hạt nhân nhằm điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần nhận diện đầy đủ những nguy cơ phát sinh trong quá trình cải cách bộ máy. Trong đó có nguy cơ việc sắp xếp tổ chức mới chỉ dừng lại ở giảm đầu mối nhưng chưa thực sự nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; sự chênh lệch về chất lượng dịch vụ công giữa các địa phương; áp lực ngày càng lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở; hay những bất cập trong tổ chức điểm cung cấp dịch vụ công khiến người dân phải đi lại xa hơn, mất nhiều thời gian và chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Báo cáo sơ kết để trình Bộ Chính trị xem xét tại phiên họp ngày 26/6 trước khi báo cáo tại Hội nghị sơ kết toàn quốc đầu tháng 7.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: vietnamfinance.vn