Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm Sri Lanka

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đáp xuống sân bay quốc tế Bandaranaike ở thủ đô Colombo tối 7/5.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và một số thành viên chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka, theo TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bandaranaike, thủ đô Colombo, Sri Lanka ngày 7/5. Ảnh: TTXVN

Hai thiếu nhi tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lá trầu thể hiện sự hiếu khách theo phong tục của quốc gia này.

Tại sân bay, đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ và các nghệ sĩ Sri Lanka biểu diễn điệu múa truyền thống chào mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đi dọc thảm đỏ, duyệt đội tiêu binh danh dự.

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra ngày 7-8/5.

Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/7/1970, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake từng có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 5/2025, đồng thời dự Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak.

Thiếu nhi Sri Lanka tặng lá trầu cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với năm 2024. Hai nước đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ USD. Hai bên hợp tác tốt tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng suốt chiều dài lịch sử; sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net