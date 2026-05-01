Ấn Độ treo ảnh khắp thủ đô, chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi - Ảnh: Bộ Ngoại giao Ấn Độ

Chiều 5-5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi (Ấn Độ).

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nityanand Rai; Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Mumbai Lê Quang Biên cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ cũng ra đón đoàn.

TTXVN mô tả sự đặc biệt coi trọng, tiếp đón trọng thị của phía Ấn Độ đối với chuyến thăm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam:

"Trên khắp thủ đô New Delhi, Chính phủ Ấn Độ đã bố trí các bức ảnh chân dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với khẩu hiệu song ngữ nhiệt liệt chào mừng. Tại khách sạn, đông đảo nghệ sĩ Ấn Độ đã nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bằng các điệu múa truyền thống".

Ngay sau khi tới thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quân sự Palam, thủ đô New Delhi ngày 5-5 - Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, cũng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, diễn ra từ ngày 5 đến 7-5.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, trong chuyến thăm Ấn Độ lần này, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chương trình rất phong phú ở thủ đô New Delhi và tại trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ phát triển nhất là Mumbai.

Lãnh đạo hai bên sẽ cùng trao đổi, thảo luận về các định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác, tạo ra đột phá trên các lĩnh vực tiềm năng như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy giao lưu Nhân dân, văn hóa, tôn giáo...

Bên cạnh các hoạt động hội đàm, hội kiến cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, nhiều hoạt động sôi động, thiết thực sẽ được tổ chức như các diễn đàn về tài chính, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Đông đảo kiều bào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại New Delhi ngày 5-5 - Ảnh: TTXVN

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa nhấn mạnh: "Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sự hiện diện của nhà lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước Việt Nam tại Ấn Độ và các cuộc gặp của ông với các lãnh đạo cấp cao Ấn Độ sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương vốn đã rất mạnh mẽ và năng động".

Giáo sư Harsh V. Pant, Phó chủ tịch Quỹ Nghiên cứu nhà quan sát, khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác với Ấn Độ sau một thập niên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ