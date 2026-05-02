Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận Huân chương Mặt trời mọc

Lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tối 2-5, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và các vị khách quý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì buổi lễ.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng và đích thân trao huân chương cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bày tỏ vinh dự và xúc động khi nhận Huân chương Mặt trời mọc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc cùng vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Cá nhân ông và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hết sức vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trên cương vị Tổng Bí thư, ông Nông Đức Mạnh đã thăm chính thức Nhật Bản vào năm 2009 và cùng Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Aso Taro ra tuyên bố chung, thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á".

Với ông Nguyễn Tấn Dũng, trên cương vị Thủ tướng giai đoạn 2006 - 2016, ông đã dành nhiều tâm huyết, chỉ đạo sâu sát để cụ thể hóa các cam kết, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các trụ cột từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân.

Trải qua hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những hình mẫu thành công về quan hệ hợp tác song phương toàn diện và hiệu quả giữa Việt Nam và một nước ở khu vực.

Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự là huân chương cao quý nhất của Nhật Bản. Buổi lễ ngày 2-5 không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt, đem lại lợi ích cho người dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến buổi lễ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Huân chương Mặt trời mọc có lịch sử gần 150 năm từ thời Nhật hoàng Minh Trị. Huân chương này chia nhiều cấp và tên gọi cùng vật phẩm đi kèm. Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự là cấp cao nhất. Nhật Bản cũng đã trao nhiều Huân chương Mặt trời mọc các cấp cho những cá nhân Việt Nam có đóng góp đáng kể cho quan hệ song phương thời gian qua.

Tác giả: DUY LINH - NGUYỄN KHÁNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ