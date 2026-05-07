Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời New Delhi, đến thăm Mumbai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫy tay chào khi rời New Delhi đến Mumbai sáng 7-5 - Ảnh: TTXVN

Sáng 7-5, khép lại các hoạt động tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường đến thành phố Mumbai, bang Maharashtra (Ấn Độ).

Dự kiến tại Mumbai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các cuộc gặp với lãnh đạo bang Maharashtra, tiếp một số doanh nghiệp và dự, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, ngày 6-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống; hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi, cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác.

Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến một bước đi mang tính định vị khuôn khổ quan hệ mới sau 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện: nâng tầm quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường".

Tiến sĩ Rajiv Ranjan (Đại học New Delhi, Ấn Độ) nhấn mạnh việc hai bên ký kết 13 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ y tế, giáo dục đến các lĩnh vực hợp tác khác cho thấy Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác tin cậy và chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu; phát biểu tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ và dự, phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ trong cùng ngày 6-5.

Đại diện Chính phủ Ấn Độ trân trọng tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cuốn sách ảnh về các hoạt động của ông tại thủ đô New Delhi - Ảnh: TTXVN

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Mumbai sau New Delhi phản ánh nỗ lực tạo đột phá trong hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với Ấn Độ ngay sau khi nâng tầm quan hệ. Mumbai là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ phát triển hàng đầu khu vực của Ấn Độ.

Trong tuyên bố chung, hai nước đã nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi như hạ tầng số, 6G, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ vũ trụ và công nghệ hạt nhân, khoa học biển, công nghệ sinh học, dược phẩm, vật liệu tiên tiến và khoáng sản thiết yếu.

Hai bên cũng nhất trí tập trung vào các sáng kiến mang tính thực tiễn như nghiên cứu chung, thành lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển sản phẩm trên cơ sở lợi ích chung.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Mumbai - Ảnh: TTXVN

Đại diện chính quyền Mumbai, bang Maharashtra đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay - Ảnh: TTXVN

Tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ được tổ chức ở New Delhi ngày 6-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam và Ấn Độ là hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao.

Ấn Độ là một trong những nền kinh tế lớn của thế giới, có thế mạnh vượt trội về công nghệ, phần mềm, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ số. Trong khi đó, Việt Nam là một nền kinh tế năng động, có vị trí địa chiến lược quan trọng, tốc độ chuyển đổi số nhanh và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ.

Với nền tảng chính trị tin cậy, sự bổ trợ giữa hai nền kinh tế và tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành một trụ cột quan trọng, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ