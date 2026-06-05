Lòng tham của gã con rể sống nhờ bố mẹ vợ đại gia

Sau 7 năm thi đấu tại Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB), sự nghiệp của Dan Serafini kết thúc vào năm 2007 khi bị đình chỉ thi đấu 50 trận vì không vượt qua được bài kiểm tra doping. Sau đó, Dan thất nghiệp và phung phí khối tài sản 14 triệu USD do liên tục đầu tư thua lỗ và gặp rắc rối trong vụ ly hôn với người vợ đầu tiên.

Năm 2010, Dan kết hôn với người vợ thứ hai, Erin Spohr, con gái của vợ chồng đại gia bất động sản Robert Gary Spohr và Wendy Wood. Bố mẹ vợ chu cấp cho lối sống xa hoa của cặp đôi, giúp họ trả tiền mua nhà, xe, các kỳ nghỉ và cả phí giữ trẻ cho hai con trai nhỏ.

Từ trái qua: Dan Serafini, Wendy Wood, Robert Spohr và Erin Spohr. Ảnh: People

Tuy nhiên, dường như sự hỗ trợ tài chính đó chưa đủ để thỏa mãn Dan. Hai vợ chồng thường xuyên tranh cãi gay gắt với bố mẹ vợ về tiền bạc, và sau nhiều năm dồn nén oán giận, anh ta quyết định thủ tiêu họ.

"Động cơ dường như xuất phát từ sự tức giận do thiếu tiền mà anh ta cho rằng mình đáng được nhận. Có vẻ như anh ta tức giận vì họ không cho nhiều tiền như anh ta muốn", Louis Schlesinger, giáo sư tâm lý học pháp y tại trường Cao đẳng Tư pháp Hình sự John Jay, nhận xét.

Cuộc phục kích kinh hoàng

Ngày 5/6/2021, Erin đưa hai con đến nhà bố mẹ ở California, cùng đi thuyền trên hồ Tahoe. Sau một ngày vui chơi, mẹ con Erin rời đi vào khoảng 19h45. Trước khi họ ra về, bà Wendy đưa cho con gái tấm séc trị giá 90.000 USD để xây dựng một sân cưỡi ngựa trong nhà.

Cùng ngày, Dan bị cáo buộc đã nhờ người tình, Samantha Scott, từng trông trẻ cho gia đình họ và cũng là bạn thân của Erin, chở anh ta đến gần ngôi nhà trị giá 3,5 triệu USD của bố mẹ vợ. Dan lẻn vào gara và mai phục trong nhà khoảng năm giờ cho đến khi đôi vợ chồng trở về sau chuyến đi thuyền với mẹ con Erin.

Khi Robert và Wendy ở một mình, Dan dùng súng cỡ nòng .22 để phục kích họ. Anh ta bắn một phát đạn chí mạng vào sau đầu ông Robert, còn bà Wendy bị trúng hai phát đạn vào đầu và một phát vào tay rồi bị bỏ mặc cho chết.

Người phụ nữ 69 tuổi cố gắng gọi 911, may mắn sống sót sau khi được đưa đi cấp cứu. Tuy vậy, bà Wendy bị thương tật vĩnh viễn, đồng thời phải vật lộn với chứng trầm cảm và lo âu.

Bà Wendy tự tử vào tháng 3/2023 tại viện dưỡng lão, người thân cho biết lý do là chấn thương tâm lý. Trước khi qua đời, bà thay đổi di chúc để loại bỏ Erin và Dan.

Sự phản bội của người tình cũ

Trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, camera giám sát được thu thập từ ngôi nhà và dọc đường cho thấy một người đàn ông đội mũ trùm đầu, che mặt và đeo ba lô đi bộ đến ngôi nhà vài giờ trước khi án mạng xảy ra, nhưng danh tính của hắn chưa được xác định. Trong khi đó, bà Wendy tin chắc rằng Dan chính là thủ phạm dù không thể nhớ rõ sự việc vào buổi tối hôm đó do bị tổn thương não.

Phải đến hơn hai năm sau, vào ngày 20/10/2023, Dan và Samantha mới bị bắt vì liên quan đến vụ án. Dan không nhận tội trước các cáo buộc giết người có tình tiết tăng nặng, âm mưu giết người và trộm cướp.

Dan Serafini (trái) và Samantha Scott bị bắt. Ảnh: Placer County Sheriffs Office

Cơ quan chức năng đã có bước đột phá khi dữ liệu điện thoại di động của Samantha cho thấy cô ta ở gần hiện trường vụ án.

Theo lời khai, Samantha tưởng rằng lái xe chở Dan đến hồ Tahoe để mua cocaine. Nhưng khi bị buộc tội giết người, cô ta đã thỏa thuận với các công tố viên, đồng ý nhận tội đồng phạm và làm chứng chống lại tình cũ trước tòa. Đổi lại, Samantha tránh được án tù và chỉ phải nhận hai năm quản chế.

Trong phiên tòa xét xử Dan vì tội giết người bắt đầu vào tháng 5/2025, Samantha khai rằng đã lái xe chở Dan đến và đi từ hồ Tahoe và trước đó đã chứng kiến anh ta bắn một khẩu súng có gắn bộ giảm thanh bằng nhựa do anh ta tự chế. Samantha còn cáo buộc Dan sau đó đã thú nhận bắn bố mẹ vợ rồi dọa giết cô nếu kể cho ai biết.

Lòng tham tài sản của bố mẹ vợ

Công tố viên cáo buộc Dan căm ghét bố mẹ vợ và đã gửi tin nhắn cho ai đó nói rằng sẽ trả 21.000 USD để thuê người thủ tiêu họ. "Một ngày nào đó tôi sẽ giết họ", tin nhắn viết. Năm 2016, Dan gửi email cho bố mẹ vợ đe dọa: "Tôi sẽ đến tìm các người".

Theo công tố viên, Dan sống phụ thuộc vào bố mẹ vợ về tài chính, dù gọi họ là "những kẻ giàu có khốn kiếp". Anh ta nghĩ mình sẽ thoát tội giết người và nhận được hàng triệu USD sau khi Erin được chia phần thừa kế từ khối tài sản 23 triệu USD.

Erin luôn đứng về phía chồng trong suốt phiên tòa, mô tả Dan là người cha tận tụy và người chồng yêu thương vợ, khẳng định anh ta không liên quan đến vụ nổ súng. Cô làm chứng rằng họ có cuộc hôn nhân mở, biết Samantha là tình nhân của Dan.

Trước tòa, Erin chỉ trích Samantha khai gian dối, mô tả tình cũ của chồng là người phụ nữ bị ám ảnh khi ăn mặc và trang điểm giống cô trong thời gian ngoại tình với Dan.

Dan Serafini lắng nghe khi bản án có tội được tuyên vào ngày 14/7/2025. Ảnh: KCRA

Tháng 7/2025, bồi thẩm đoàn tuyên Dan phạm tội giết người cấp độ một và âm mưu giết người đối với bố mẹ vợ. Anh ta cũng bị kết tội trộm cắp cấp độ một, phục kích và các tội danh liên quan đến vũ khí.

Chỉ một tuần sau khi Dan bị kết tội, Erin đệ đơn ly hôn và giành quyền nuôi hai con dù khẳng định họ có mối quan hệ hài hòa. Erin là người duy nhất viết thư bênh vực Dan tại phiên tòa tuyên án, xin thẩm phán xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng cũ.

Adrienne Spohr, con gái út của cặp vợ chồng xấu số, nói với tòa án rằng rất sốc khi biết cha mẹ mình đã chu cấp cho vợ chồng Dan nhiều đến thế nào trong những năm qua. Cô chỉ trích Erin vì không xuất hiện tại phiên tuyên án mà "chọn cách trốn tránh trách nhiệm vì bao che cho chồng và cản trở công lý dành cho bố mẹ".

Adrienne khẳng định Dan không hề hối hận, chỉ vài tuần sau khi dí súng vào đầu bà Wendy và bóp cò, anh ta đã rút tiền từ tấm séc trị giá 200.000 USD được mẹ vợ viết cho.

Ngày 27/2/2026, Dan bị kết án tù chung thân không được ân xá.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net