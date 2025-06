Tóm dính Quốc Trường "đánh lẻ" hẹn hò gái xinh kém 13 tuổi, đưa đón ra về cực tình tứ

Một đoạn clip mới đây đang khiến cộng đồng mạng xôn xao khi ghi lại khoảnh khắc cực thân mật giữa diễn viên Quốc Trường và một cô gái xinh đẹp tại nhà hàng. Không chỉ xuất hiện cùng nhau trong bữa ăn, cả hai còn có loạt cử chỉ tình cảm khó che giấu, khiến dân tình không khỏi đặt nghi vấn phải chăng nam diễn viên điển trai đang vướng nghi án phim giả tình thật?

Quốc Trường bị bắt gặp đi ăn cùng đàn em kém 13 tuổi

Cụ thể, trong clip được lan truyền, Quốc Trường và cô gái diện trang phục đời thường, ngồi sát bên nhau trong một góc quán ăn ấm cúng. Cả hai cùng chăm chú nhìn vào điện thoại, liên tục chụm đầu thì thầm trò chuyện. Quốc Trường còn vô tư đặt tay lên thành ghế phía sau cô gái, tạo nên khung cảnh thân mật, tình tứ. Dù không có động thái che giấu, nhưng sự gần gũi quá mức giữa cả hai khiến nhiều người phải tò mò về mối quan hệ thật sự phía sau ánh đèn sân khấu.

Điều khiến dân mạng bàn tán nhiều hơn chính là danh tính của cô gái trong clip: không ai khác ngoài Phương Thanh – nữ diễn viên trẻ thủ vai Út Lan, người đang đóng cặp cùng Quốc Trường trong dự án điện ảnh mới đây. Sau khi kết thúc bữa ăn, cả hai còn cùng nhau ra về. Khoảnh khắc sánh bước bên nhau không chút ngại ngần tiếp tục trở thành đề tài nóng hổi để netizen "soi hint".

Quốc Trường và Phương Thanh ngồi sát rạt trông cực tình tứ

Cả hai cùng nhau ra về sau buổi ăn

Phương Thanh là nữ diễn viên trẻ đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Út Lan: Oán Linh Giữ Của. Trong phim, cô có màn kết hợp cùng nam diễn viên Quốc Trường. Đây là lần đầu cả hai hợp tác nhưng đã nhanh chóng tạo nên phản ứng hóa học rõ nét trên màn ảnh.

Không chỉ thu hút sự quan tâm với màn kết hợp trong bộ phim kinh dị Út Lan: Oán Linh Giữ Của, cặp đôi Quốc Trường – Phương Thanh hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán vì nghi vấn "phim giả tình thật". Dù cách nhau 13 tuổi, cả hai liên tục bị soi loạt khoảnh khắc tương tác thân thiết, không ngại thể hiện sự gần gũi tại nhiều sự kiện quảng bá phim. Từ ánh mắt nhìn đàn em đầy trìu mến, cúi người chỉnh váy cho đến loạt phát ngôn ngọt ngào như thả thính công khai, Quốc Trường không ngần ngại cho thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho bạn diễn kém tuổi.

Quốc Trường và Phương Thanh đóng cặp trong dự án điện ảnh

Cả hai nhiều lần bị soi có "phản ứng hoá học" từ trong phim ra tới đời thực

Quốc Trường nổi tiếng là mỹ nam tham gia loạt phim đình đám từ truyền hình đến điện ảnh. Ở tuổi U40, anh không chỉ sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng, mà còn nắm trong tay khối tài sản đáng ngưỡng mộ với biệt thự 30 tỷ đồng ở Cần Thơ, biệt thự 40 tỷ đồng tại TP.HCM, chuỗi nhà hàng và thương hiệu mì cay riêng. Quốc Trường từng dính nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Vbiz, nhưng chưa từng một lần công khai tình cảm. Anh cũng luôn kín tiếng về đời tư.

Phương Thanh sinh năm 2001, quê Hưng Yên. Cô vượt qua hơn 100 đối thủ trong vòng thử vai để giành được cơ hội đảm nhận vai diễn Út Lan. Là cái tên mới toanh của điện ảnh Việt, Phương Thanh gây chú ý với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Phương Thanh đang theo học tại khoa Thiết kế đồ hoạ tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM. Ngoài diễn xuất, Phương Thanh cũng là người mẫu ảnh, thường xuyên chụp cho các thương hiệu thời trang.

Cặp đôi đũa lệch 13 tuổi vướng nghi vấn "phim giả tình thật"

