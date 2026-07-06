Tội ác phía sau các diễn đàn online dạy bỏ thuốc mê phụ nữ

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) cho biết đã xác định ít nhất 8 nạn nhân tại Anh trong quá trình điều tra một mạng lưới quốc tế, đồng thời bắt giữ 8 nghi phạm là công dân Anh. Theo NCA, nhiều phụ nữ đã bị xâm hại ngay tại nhà riêng suốt nhiều năm mà hoàn toàn không hay biết.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhóm phóng viên điều tra tại Đức chuyển cho NCA dữ liệu thu thập được từ các diễn đàn trực tuyến, nơi những kẻ phạm tội công khai trao đổi cách bỏ thuốc mê nạn nhân, đăng tải hình ảnh và video các vụ cưỡng hiếp, đồng thời khuyến khích nhau thực hiện hành vi phạm tội.

Lật tẩy

Theo NCA, chỉ riêng một diễn đàn cùng các trang web liên quan đã có hơn 270 thành viên đến từ nhiều quốc gia, tạo thành một mạng lưới "mang tính quốc tế". Tuy nhiên, giới chức tin rằng đây mới chỉ là một phần rất nhỏ của vấn nạn đang phổ biến trên không gian mạng.

Các diễn đàn này bị giới chức và các nhà vận động gọi là những "học viện hiếp dâm" trực tuyến. Bên dưới các video ghi lại cảnh phụ nữ bất tỉnh bị xâm hại, các thành viên chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn thuốc an thần, cách pha thuốc, liều lượng... và cách phối hợp phạm tội, phương thức che giấu dấu vết và tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Nhiều kẻ còn đăng tải hình ảnh, video các vụ cưỡng hiếp để khoe "thành tích" và cổ vũ thành viên khác làm theo.

Chỉ riêng trong tháng 2, một trang web bệnh hoạn đã thu hút tới 62 triệu lượt xem. Một "học viện hiếp dâm" khác còn hướng dẫn thành viên cách mua các loại "chất gây ngủ", được quảng cáo có thể giao đến bất kỳ quốc gia nào với giá khoảng 130 bảng Anh.

Từ diễn đàn công khai đến các nhóm mã hóa

Phó Giám đốc NCA Nigel Leary cho biết các điều tra viên đã phát hiện nhiều kẻ có cùng tư tưởng cực đoan kết nối với nhau thông qua các nền tảng trực tuyến để trao đổi chi tiết về cách thực hiện những vụ tấn công tình dục bằng thuốc mê.

Theo đó, nhiều người ban đầu hoạt động trên các nền tảng phổ biến hoặc diễn đàn công khai, sau đó bị lôi kéo vào các nhóm nhỏ hơn và thường chuyển sang các nền tảng mã hóa để tiếp tục hoạt động. Những môi trường này cho phép tội phạm xây dựng lòng tin với nhau, bình thường hóa hành vi phạm tội, trao đổi thủ đoạn và tạo điều kiện để thực hiện các hành vi phạm pháp.

"Quan trọng hơn, các không gian này tạo ra cảm giác về một cộng đồng và tính chính danh, khiến những hành vi vô cùng độc hại bị xem nhẹ hoặc được biện minh", ông Leary nói.

Song song với cuộc điều tra của Anh, Europol cũng tiến hành một chiến dịch riêng, qua đó xác định hơn 150 nạn nhân và nghi phạm tiềm năng liên quan đến bốn diễn đàn trực tuyến khác.

Nạn nhân bị xâm hại nhiều năm mà không hay biết

Chiến dịch được thúc đẩy sau hai vụ án gây rúng động dư luận châu Âu. Một là vụ của bà Gisèle Pelicot tại Pháp, bị chồng bỏ thuốc mê rồi mời 50 người đàn ông đến cưỡng hiếp trong 9 năm. Vụ còn lại xảy ra tại Manchester (Anh), 14 người đàn ông phải hầu tòa vì cáo buộc tham gia xâm hại một phụ nữ sau khi chồng cô bí mật bỏ thuốc mê vợ trong suốt hai thập kỷ.

Theo NCA, điểm đáng lo ngại là phần lớn nạn nhân không hề biết mình bị xâm hại vì luôn trong trạng thái mất ý thức. Nhiều người bị cưỡng hiếp lặp đi lặp lại suốt nhiều năm mà chỉ phát hiện khi cảnh sát vào cuộc. Trong nhiều trường hợp, thủ phạm lại chính là chồng hoặc bạn trai của nạn nhân.

"Những kẻ phạm tội lợi dụng các mối quan hệ gắn bó lâu dài, lòng tin để thực hiện và tiếp tay cho hành vi phạm tội. Hệ quả là nhiều phụ nữ bị xâm hại trong thời gian dài ngay trong chính nhà mình, phòng ngủ của mình mà không hề hay biết. Có những trường hợp tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm", ông Leary cho biết.

Gisele Pelicot, 73 tuổi, đã trở thành biểu tượng chống lại những người đàn ông bạo hành, giúp đưa vấn nạn cưỡng hiếp bằng thuốc mê vào tâm điểm chú ý. Ảnh: The Times

'Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm'

Các nhà vận động cho rằng những vụ bắt giữ vừa qua chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm". Zoe Watts, 43 tuổi, từng bị chồng bỏ thuốc mê và cưỡng hiếp, cho rằng xã hội mới bắt đầu nhận thức được mức độ phổ biến của loại tội phạm này.

Watts đã phát động chiến dịch #EndEyeCheck cùng một nạn nhân khác là Amanda Stanhope (52 tuổi), nâng cao nhận thức về tình trạng phụ nữ bị bỏ thuốc mê trong các mối quan hệ. Tên gọi của chiến dịch đề cập đến hành vi kéo mí mắt nạn nhân ra để chứng minh họ đã mất ý thức sau khi bị bỏ thuốc mê.

Watts và Stanhope cảnh báo rằng các dấu hiệu như ngủ quá sâu, mất trí nhớ, lú lẫn hoặc thường xuyên thức dậy với cảm giác bất thường không nên mặc nhiên bị quy cho căng thẳng hay tuổi tác, bởi đó cũng có thể là dấu hiệu của việc bị chuốc thuốc.

Đại diện Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), Siobhan Blake, kêu gọi những người nghi ngờ mình có thể là nạn nhân hãy trình báo với cảnh sát. Bà nhấn mạnh việc không có ký ức rõ ràng về vụ việc không đồng nghĩa không thể điều tra, bởi đây là đặc điểm phổ biến của các vụ tấn công tình dục bằng thuốc mê.

"Loại tội phạm này tồn tại và phát triển trong bóng tối, cả trên mạng Internet và phía sau cánh cửa đóng kín. Trách nhiệm của hệ thống tư pháp hình sự là đưa những hành vi đó ra ánh sáng để mang lại công lý cho các nạn nhân", đại diện CPS nói.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net